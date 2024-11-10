Катар зупинив посередництво у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС

Доха відновить посередницьку роботу, коли ХАМАС та Ізраїль "покажуть свою готовність покласти край війні"

Сектор Газа (Фото: Haitham Imad/EPA)

Катар призупинив свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Катару.

МЗС країни підтвердив інформацію медіа про те, що зусилля Катару бути посередником наразі зайшли в глухий кут.

"Катар повідомив сторони 10 днів тому, під час останніх спроб досягти угоди, що він зупинить свої зусилля щодо посередництва між ХАМАС та Ізраїлем, якщо вони не досягнуть угоди в цьому раунді", – йдеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що Доха відновить посередницьку роботу, коли ХАМАС та Ізраїль "покажуть свою готовність покласти край війні".

Водночас речник МЗС країни Маджид аль-Ансарі підтвердив "тверду прихильність Катару підтримувати братній палестинський народ", допоки він не отримає всі свої права, зокрема незалежну державу в кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, яка триває до цього часу.

1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

1 листопада видання Axios писало, що Білий дім посилює тиск на уряд Ізраїлю, щоб той виконав низку вимог Вашингтона щодо вирішення гуманітарної кризи в секторі Гази.