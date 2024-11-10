Катар зупинив посередництво у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС
Катар призупинив свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Катару.
МЗС країни підтвердив інформацію медіа про те, що зусилля Катару бути посередником наразі зайшли в глухий кут.
"Катар повідомив сторони 10 днів тому, під час останніх спроб досягти угоди, що він зупинить свої зусилля щодо посередництва між ХАМАС та Ізраїлем, якщо вони не досягнуть угоди в цьому раунді", – йдеться в заяві.
У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що Доха відновить посередницьку роботу, коли ХАМАС та Ізраїль "покажуть свою готовність покласти край війні".
Водночас речник МЗС країни Маджид аль-Ансарі підтвердив "тверду прихильність Катару підтримувати братній палестинський народ", допоки він не отримає всі свої права, зокрема незалежну державу в кордонах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, яка триває до цього часу.
- 1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 1 листопада видання Axios писало, що Білий дім посилює тиск на уряд Ізраїлю, щоб той виконав низку вимог Вашингтона щодо вирішення гуманітарної кризи в секторі Гази.