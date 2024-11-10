Катар остановил посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС

Доха возобновит посредническую работу, когда ХАМАС и Израиль "покажут свою готовность положить конец войне"

Сектор Газа (Фото: Haitham Imad/EPA)

Катар приостановил свою роль посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

МИД страны подтвердил информацию медиа о том, что усилия Катара быть посредником зашли в тупик.

"Катар сообщил сторонам 10 дней назад, при последних попытках достичь соглашения, что он остановит свои усилия по посредничеству между ХАМАС и Израилем, если они не достигнут соглашения в этом раунде", – говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Доха возобновит посредническую работу, когда ХАМАС и Израиль "покажут свою готовность положить конец войне".

В то же время представитель МИД страны Маджид аль-Ансари подтвердил "твердую приверженность Катара поддерживать братский палестинский народ", пока он не получит все свои права, в частности, независимое государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

1 июля 2024 года Нетаньяху заявил, что Израиль и дальше будет вести боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

1 ноября издание Axios писало, что Белый дом усиливает давление на правительство Израиля, чтобы оно выполнило ряд требований Вашингтона по решению гуманитарного кризиса в секторе Газа.