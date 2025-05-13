Міністр охорони здоров'я США разом з онуками викупався у струмку зі стічними водами – фото

Через сильне бактеріальне забруднення купатися у струмку заборонено вже понад 50 років

Роберт Кеннеді-молодший із онуками (Фото: @RobertKennedyJr)

Міністр охорони здоров'я США Роберт Френсіс Кеннеді-молодший опублікував сімейні фото, на яких він разом з онуками занурюється у струмок Рок-Крік у штаті Вашингтон. Купання у ньому заборонено через багаторічне скидання каналізаційних стоків. Про це повідомляє The New York Times.

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У допису в соцмережах міністр охорони здоров'я повідомив, що він пішов купатися в Рок-Крік під час сімейної прогулянки на День матері в парку Дамбартон-Оукс.

Як зазначає видання, Рок-Крік протікає через значну частину північно-західного Вашингтона та використовується для відведення надлишкових стічних вод та зливових вод під час дощів.

Через сильне забруднення Рок-Крік та інших прилеглих річок купатися в них заборонено вже понад 50 років.

"У Рок-Крік високий рівень бактерій та інших інфекційних патогенів, що робить плавання, ходьбу по воді та інший контакт з водою небезпечним для здоров’я людей і домашніх тварин", – попередила Служба національних парків на своєму вебсайті.

Парк Дамбартон-Оукс розташований нижче за течією від Пайні-Бранч, притоки Рок-Крік, яка щороку отримує близько 1,5 млн літрів неочищених стічних вод, згідно з даними Управління водопостачання та каналізації округу Колумбія.

Міська влада планує побудувати тунель, який зменшить кількість стічних вод, що потрапляють у Пайні-Бранч та Рок-Крік.

Кеннеді не відповів на запит видання про коментар.