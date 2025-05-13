Министр здравоохранения США вместе с внуками искупался в ручье со сточными водами – фото

Из-за сильного бактериального загрязнения купаться в ручье запрещено уже более 50 лет

Роберт Кеннеди-младший с внуками (Фото: @RobertKennedyJr)

Министр здравоохранения США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший опубликовал семейные фото, на которых он вместе с внуками погружается в ручей Рок-Крик в штате Вашингтон. Купание в нем запрещено из-за многолетнего сброса канализационных стоков. Об этом сообщает The New York Times.

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В сообщении в соцсетях министр здравоохранения уточнил, что он пошел купаться в Рок-Крик во время семейной прогулки на День матери в парке Дамбартон-Оукс.

Как отмечает издание, Рок-Крик протекает через значительную часть северо-западного Вашингтона и используется для отвода избыточных сточных и ливневых вод во время дождей.

Из-за сильного загрязнения Рок-Крик и других близлежащих рек купаться в них запрещено уже более 50 лет.

"В Рок-Крик высокий уровень бактерий и других инфекционных патогенов, что делает плавание, ходьбу по воде и другой контакт с водой опасным для здоровья людей и домашних животных", – предупредила Служба национальных парков на своем вебсайте.

Парк Дамбартон-Оукс расположен ниже по течению от Пайни-Бранч, притока Рок-Крик, ежегодно получающего около 1,5 млн литров неочищенных сточных вод, согласно данным Управления водоснабжения и канализации округа Колумбия.

Городские власти планируют построить тоннель, который уменьшит количество сточных вод, попадающих в Пайни-Бранч и Рок-Крик.

Кеннеди не ответил на запрос издания о комментарии.