Министр здравоохранения США вместе с внуками искупался в ручье со сточными водами – фото
Министр здравоохранения США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший опубликовал семейные фото, на которых он вместе с внуками погружается в ручей Рок-Крик в штате Вашингтон. Купание в нем запрещено из-за многолетнего сброса канализационных стоков. Об этом сообщает The New York Times.
В сообщении в соцсетях министр здравоохранения уточнил, что он пошел купаться в Рок-Крик во время семейной прогулки на День матери в парке Дамбартон-Оукс.
Как отмечает издание, Рок-Крик протекает через значительную часть северо-западного Вашингтона и используется для отвода избыточных сточных и ливневых вод во время дождей.
Из-за сильного загрязнения Рок-Крик и других близлежащих рек купаться в них запрещено уже более 50 лет.
"В Рок-Крик высокий уровень бактерий и других инфекционных патогенов, что делает плавание, ходьбу по воде и другой контакт с водой опасным для здоровья людей и домашних животных", – предупредила Служба национальных парков на своем вебсайте.
Парк Дамбартон-Оукс расположен ниже по течению от Пайни-Бранч, притока Рок-Крик, ежегодно получающего около 1,5 млн литров неочищенных сточных вод, согласно данным Управления водоснабжения и канализации округа Колумбия.
Городские власти планируют построить тоннель, который уменьшит количество сточных вод, попадающих в Пайни-Бранч и Рок-Крик.
Кеннеди не ответил на запрос издания о комментарии.
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