Колишній сенатор Конгресу США отримав 11 років в’язниці у справі про корупцію

Роберт Менендес (Фото: EPA / SARAH YENESEL)

Колишній сенатор штату Нью-Джерсі Роберт (Боб) Менендес, який раніше був одним із найвпливовіших демократів у Вашингтоні, засуджений до 11 років ув’язнення за його ключову роль у міжнародній схемі хабарництва. Про це пише The New York Times.

Журналісти наголосили, що це один із найдовших вироків, які коли-небудь виносили федеральному чиновнику в Сполучених Штатах.

Менендес, досвідчений оратор, відомий своєю впевненістю у виступах у Сенаті, періодично плакав, звертаючись до суду перед оголошенням вироку.

У липні 2024 року Менендеса визнали винним за всіма 16 пунктами, що йому пред'являлися, серед них хабарництво, вимагання, шахрайство, перешкоджання правосуддю, змова та діяльність агентом Єгипту.

Менендес очолював комітет Сенату з міжнародних відносин, завдяки чому мав величезний вплив на зовнішню військову допомогу та міжнародну політику.

На суді присяжним розповіли, як Менендес таємно склав листа від імені єгипетських чиновників, які сподівалися отримати ще мільйони доларів військової допомоги від Сполучених Штатів. Він поділився делікатною інформацією про персонал посольства США в Каїрі.

У його будинку знайшли золото й готівку. Там він живе з дружиною, яка, за словами прокурорів, була посередницею і, як очікується, постане перед судом у березні.

Менендес і його дружина змовлялися під час таємних обідів і під час зашифрованих дзвінків. За версією сторони обвинувачення, ця схема здебільшого була спрямована на надання допомоги Єгипту та трьом бізнесменам із Нью-Джерсі, яким також висунули звинувачення.