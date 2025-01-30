Бывший сенатор Конгресса США получил 11 лет тюрьмы по делу о коррупции

У Менендеса благодаря должности было огромное влияние на внешнюю военную помощь и международную политику

Роберт Менендес (Фото: EPA / SARAH YENESEL)

Бывший сенатор штата Нью-Джерси Роберт (Боб) Менендес, который ранее был одним из самых влиятельных демократов в Вашингтоне, приговорен к 11 годам заключения за его ключевую роль в международной схеме взяточничества. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты подчеркнули, что это один из самых долгих приговоров, когда-либо выносившихся федеральному чиновнику в Соединенных Штатах.

Менендес, опытный оратор, известный своей уверенностью в выступлениях в Сенате, периодически плакал, обращаясь к суду перед оглашением приговора.

В июле 2024 года Менендеса признали виновным по всем 16 пунктам, которые ему предъявлялись, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование правосудию, сговор и деятельность в качестве агента Египта.

Менендес возглавлял комитет Сената по международным отношениям, благодаря чему имел огромное влияние на внешнюю военную помощь и международную политику.

На суде присяжным рассказали, как Менендес тайно составил письмо от имени египетских чиновников, надеявшихся получить еще миллионы долларов военной помощи от Соединенных Штатов. Он поделился деликатной информацией о персонале посольства США в Каире.

В его доме нашли золото и наличные. Там он живет с женой, которая, по словам прокуроров, была посредником и, как ожидается, предстанет перед судом в марте.

Менендес и его жена сговаривались во время тайных обедов и зашифрованных звонков. По версии стороны обвинения, эта схема в основном была направлена на оказание помощи Египту и трем бизнесменам из Нью-Джерси, которым также предъявлены обвинения.