Критична океанічна система близька до колапсу, застерегли в Данії: що нас (можливо) чекає до 2095-го

Потужна течія в Атлантичному океані, що зігріває більшу частину Західної та Північної Європи, може різко і катастрофічно зупинитися у будь-який час у найближчі десятиліття, застерегли у новому дослідженні данські вчені з Копенгагенського університету в Nature Communications.

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Йдеться про ймовірний колапс так званої Атлантичної меридіональної перекидальної циркуляції (AMOC) – частини глобальної термогалінної циркуляції (циркуляція внаслідок перепаду щільності води через неоднорідність розподілу температури та солоності в океані). Зараз такий конвеєр переносить теплу солону воду з тропічних широт до Північної Атлантики, а назад відправляє холоднішу – дном океану.

Через АМОС тепла вода переноситься на північ Гольфстримом, внаслідок чого в Англії, наприклад, набагато тепліше, ніж у канадських провінціях, що знаходяться на тій же широті.

Автори, дослідивши зміни температури за 150 років, доводять за допомогою просунутої математичної моделі, що колапс АМОС відбудеться "приблизно в середині століття" за нинішніх тенденцій викиду парникових газів, і дають сильний розкид дат – від 2025 до 2095 року. Тобто говорять про різку і незворотну зміну з драматичними наслідками для всієї земної кулі, а не лише Атлантики та суміжних регіонів.

У тексті йдеться про те, що викиди парникових газів призводять до того, що холодна прісна вода прискорено стікає з крижаних щитів Гренландії на півночі Атлантики та аномально охолоджує ту ділянку океану. Саме це й уповільнює термогалінну циркуляцію, наголошується у дослідженні: з 2004 року спостереження за мережею буїв показали, що AMOC слабшає.

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На думку вчених, Гольфстрим може "затихнути" раптово і незворотно, наче хтось клацнув вимикачем.

Автори вказують, що цей липень майже напевно стане найспекотнішим за всю історію спостережень, і це "тривожний дзвіночок", який має вимагати швидких та ефективних заходів щодо скорочення глобальних викидів.

Джонатан Бамбер, директор Бристольського центру гляціології, який брав участь у дослідженні, лаконічний: "Зупинка АMOC була б катастрофою".

Якщо циркуляція припиниться, більша частина Північної півкулі охолоне, і водночас відбудуться сильні зміни режиму опадів. Іншими словами, десь почнуться посухи, десь, навпаки, почне заливати; можливо, у Британії розпочнуться сильні зимові шторми, а на материковій Європі влітку стане значно спекотніше.

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Це позначиться на "можливості країн забезпечувати населення достатньою кількістю їжі та води", йдеться у коментарях до публікації.

Колеги авторів публікації закликали до обережності в інтерпретації результатів моделювання. Наприклад, Ніклас Бурс з Технічного університету Мюнхена заявив, що воно було "сильно спрощеним", а група експертів ООН зі зміни клімату "із середнім ступенем упевненості" стверджує, що нове дослідження "не дає підстав" для зміни їх оцінки, згідно з якою АМОС навряд чи раптово зупиниться у цьому столітті.

"Невизначеність надто висока для надійної оцінки", – додав Бурс.

Однак усі вчені погоджуються, що течія стає все більш нестійкою.

Вчені зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха попереджають: людство в найближчі десятиліття зіткнеться із ще більшими хвилями аномальної спеки.

У NASA кажуть, що Місяць може спровокувати повені у прибережних районах у 2030-х роках.

У липні аномальна хвиля спеки спровокувала масове танення льодовикового щита Гренландії.

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