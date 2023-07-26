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Критическая океаническая система близка к коллапсу, предостерегли в Дании: что ждет Землю

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 10:57
Критическая океаническая система близка к коллапсу, предостерегли в Дании: что ждет Землю - Фото
Фото: pixabay.com

Мощное течение в Атлантическом океане, согревающее большую часть Западной и Северной Европы, может резко и катастрофически прекратиться в любое время в ближайшие десятилетия, предостерегли в новом исследовании датские ученые из Копенгагенского университета в Nature Communications.

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Речь идет о вероятном коллапсе так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) – глобальной термохалинной циркуляции (циркуляция за счет перепада плотности воды из-за неоднородности распределения температуры и солености в океане). Сейчас такой конвейер переносит теплую соленую воду из тропических широт в Северную Атлантику, а назад отправляет более холодную – по дну океана.

Из-за АМОС теплая вода переносится на север по Гольфстриму, вследствие чего в Англии, например, гораздо теплее, чем в канадских провинциях, находящихся на той же широте.

Авторы, исследовав перемены температуры за 150 лет, доказывают с помощью продвинутой математической модели, что коллапс АМОС произойдет "примерно в середине века" при нынешних тенденциях выброса парниковых газов, и дают сильный разброс дат – от 2025 до 2095 года. То есть говорят о резком и необратимом изменении с драматическими последствиями для всего земного шара, а не только Атлантики и смежных регионов.

В тексте речь идет о том, что выбросы парниковых газов приводят к тому, что холодная пресная вода ускоренно стекает с тающих ледяных щитов Гренландии на севере Атлантики и аномально охлаждает тот участок океана. Именно это и замедляет термохалинную циркуляцию, отмечается в исследовании: с 2004 года наблюдения за сетью буев показали, что AMOC ослабевает.

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По мнению ученых, Гольфстрим может "затихнуть" внезапно и необратимо, словно кто-то щелкнул выключателем.

Авторы указывают, что этот июль почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений, и это "тревожный звоночек", который должен потребовать быстрых и эффективных мер по сокращению глобальных выбросов.

Участвовавший в исследовании Джонатан Бамбер, директор Бристольского центра гляциологии, лаконичен: "Остановка АMOC была бы катастрофой".

Если циркуляция прекратится, большая часть Северного полушария остынет, и при этом произойдут сильные изменения режима осадков. Другими словами, где-то начнутся засухи, где-то, наоборот, начнет заливать; возможно, в Британии начнутся сильные зимние штормы, а на материковой Европе летом станет гораздо жарче.

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Это отразится на "возможностях стран обеспечивать население достаточным количеством еды и воды", говорится в комментариях к публикации.

Коллеги авторов публикации призвали к осторожности в интерпретации результатов моделирования. Например, Никлас Бурс из Технического университета Мюнхена заявил, что оно было "сильно упрощенным", а группа экспертов ООН по изменению климата "со средней степенью уверенности" утверждает, что новое исследование "не дает оснований" для изменения их оценки, согласно которой АМОС вряд ли внезапно остановится в этом столетии.

"Неопределенность слишком высока для надежной оценки", – добавил Бурс.

Однако все ученые соглашаются, что течение становится все более неустойчивым.

Євген Пилипенко
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