Критическая океаническая система близка к коллапсу, предостерегли в Дании: что ждет Землю

Мощное течение в Атлантическом океане, согревающее большую часть Западной и Северной Европы, может резко и катастрофически прекратиться в любое время в ближайшие десятилетия, предостерегли в новом исследовании датские ученые из Копенгагенского университета в Nature Communications.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Речь идет о вероятном коллапсе так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) – глобальной термохалинной циркуляции (циркуляция за счет перепада плотности воды из-за неоднородности распределения температуры и солености в океане). Сейчас такой конвейер переносит теплую соленую воду из тропических широт в Северную Атлантику, а назад отправляет более холодную – по дну океана.

Из-за АМОС теплая вода переносится на север по Гольфстриму, вследствие чего в Англии, например, гораздо теплее, чем в канадских провинциях, находящихся на той же широте.

Авторы, исследовав перемены температуры за 150 лет, доказывают с помощью продвинутой математической модели, что коллапс АМОС произойдет "примерно в середине века" при нынешних тенденциях выброса парниковых газов, и дают сильный разброс дат – от 2025 до 2095 года. То есть говорят о резком и необратимом изменении с драматическими последствиями для всего земного шара, а не только Атлантики и смежных регионов.

В тексте речь идет о том, что выбросы парниковых газов приводят к тому, что холодная пресная вода ускоренно стекает с тающих ледяных щитов Гренландии на севере Атлантики и аномально охлаждает тот участок океана. Именно это и замедляет термохалинную циркуляцию, отмечается в исследовании: с 2004 года наблюдения за сетью буев показали, что AMOC ослабевает.

Читайте также: Кабаны хуже для климата, чем 1 млн автомобилей: их все больше – ученые

По мнению ученых, Гольфстрим может "затихнуть" внезапно и необратимо, словно кто-то щелкнул выключателем.

Авторы указывают, что этот июль почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений, и это "тревожный звоночек", который должен потребовать быстрых и эффективных мер по сокращению глобальных выбросов.

Участвовавший в исследовании Джонатан Бамбер, директор Бристольского центра гляциологии, лаконичен: "Остановка АMOC была бы катастрофой".

Если циркуляция прекратится, большая часть Северного полушария остынет, и при этом произойдут сильные изменения режима осадков. Другими словами, где-то начнутся засухи, где-то, наоборот, начнет заливать; возможно, в Британии начнутся сильные зимние штормы, а на материковой Европе летом станет гораздо жарче.

Читайте также: "Это катастрофа". Ученые оценили, как агрессия против Украины увеличит вредные выбросы

Это отразится на "возможностях стран обеспечивать население достаточным количеством еды и воды", говорится в комментариях к публикации.

Коллеги авторов публикации призвали к осторожности в интерпретации результатов моделирования. Например, Никлас Бурс из Технического университета Мюнхена заявил, что оно было "сильно упрощенным", а группа экспертов ООН по изменению климата "со средней степенью уверенности" утверждает, что новое исследование "не дает оснований" для изменения их оценки, согласно которой АМОС вряд ли внезапно остановится в этом столетии.

"Неопределенность слишком высока для надежной оценки", – добавил Бурс.

Однако все ученые соглашаются, что течение становится все более неустойчивым.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предупреждают: человечество в ближайшие десятилетия столкнется с еще большими волнами аномальной жары.

В NASA говорят, что Луна может спровоцировать наводнения в прибрежных районах в 2030-х годах.

В июле аномальная волна жары спровоцировала массовое таяние ледникового щита Гренландии.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.