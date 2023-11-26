Китай, Японія та Південна Корея вперше за кілька років узгодили саміт глав держав

26 листопада на зустрічі в Пусані глави МЗС Японії, Південної Кореї та Китаю домовилися про організацію "найближчим часом" саміту лідерів трьох держав. Про це повідомляє Kyodo.

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Саміти глав Японії, Китаю та Південної Кореї не проводилися кілька років спочатку через пандемію COVID-19, а потім через політичні ускладнення між трьома найбільшими економіками Далекого Сходу. Зустріч глав МЗС трьох країн у Пусані також стала першою з 2019 року.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава повідомила журналістам, що на першій за чотири роки зустрічі глав МЗС трьох країн обговорювався недавній запуск Північною Кореєю супутника-шпигуна, і Японія звернулася до Китаю, який має значний економічний вплив на Пхеньян, вплинути на режим Кім Чен Ина в питаннях реалізації ракетної програми та звільнення викрадених його режимом громадян Японії.

Камікава підкреслила, що глави МЗС поділяють думку, що орієнтована на майбутнє співпраця Японії, Південної Кореї та Китаю "важлива для регіонального та глобального світу".

Південна Корея хотіла б провести тристоронній саміт вже наприкінці 2023 року, проте, як визнали в адміністрації президента країни, це "буде непросто".

Глава МЗС Південної Кореї Пак Чин повідомив, що міністри погодилися продовжити консультації на всіх рівнях для вирішення проблеми ядерної програми Північної Кореї.

Глава дипломатії Китаю Ван І заявив, що Пекін готовий працювати з Токіо та Сеулом, аби "повернути тристоронню співпрацю на правильний шлях" і досягти його стабільного розвитку.

15 листопада відбулася зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско. Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм. Сі сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань найближчими роками.

20 листопада глави США та Китаю пропустили віртуальну зустріч лідерів "Великої двадцятки", на якій вперше з 2021 року виступив російський диктатор Володимир Путін.

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