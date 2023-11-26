Китай, Япония и Южная Корея впервые за несколько лет согласовали саммит глав государств

26 ноября на встрече в Пусане главы МИД Японии, Южной Кореи и Китая договорились об организации "в ближайшее время" саммита лидеров трех государств. Об этом сообщает Kyodo.

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Саммиты глав Японии, Китая и Южной Кореи не проводились несколько лет сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за политических осложнений между тремя крупнейшими экономиками Дальнего Востока. Встреча глав МИД трех стран в Пусане также стала первой с 2019 года.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава сообщила журналистам, что на первой за четыре года встрече глав МИД трех стран обсуждался недавний запуск Северной Кореей спутника-шпиона, и Япония обратилась к Китаю, который имеет значительное экономическое влияние на Пхеньян, повлиять на режим Ким Чен Ына в вопросах реализации ракетной программы и освобождения похищенных его режимом граждан Японии.

Камикава подчеркнула, что главы МИД разделяют мнение, что ориентированное на будущее сотрудничество Японии, Южной Кореи и Китая "важно для регионального и глобального мира".

Южная Корея хотел бы провести трехсторонний саммит уже в конце 2023 года, однако, как признали в администрации президента страны, это "будет непросто".

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин сообщил, что министры согласились продолжить консультации на всех уровнях для решения проблемы ядерной программы Северной Кореи.

Глава дипломатии Китая Ван И заявил, что Пекин готов работать с Токио и Сеулом, чтобы "вернуть трехстороннее сотрудничество на правильный путь" и добиться его стабильного развития.

15 ноября состоялась встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем. Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в ближайшие годы.

20 ноября главы США и Китая пропустили виртуальную встречу лидеров "Большой двадцатки", на которой впервые с 2021 года выступил российский диктатор Владимир Путин.

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