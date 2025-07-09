Китай заперечує лазерну атаку на німецький літак

У Китаї вважають, що на тлі інциденту слід посилити комунікацію, щоб уникнути непорозумінь надалі

Мао Нін (Фото: mfa.gov.cn)

Китай відреагував на звинувачення Німеччини в атаці лазером на один із літаків країни. Речниця МЗС Мао Нін на брифінгу заявила, що Берлін перекрутив факти.

"Як ми дізналися від компетентних органів, те, що сказала Німеччина, повністю не відповідає фактам, які відомі Китаю. Місії супроводу ВМС Китаю в Аденській затоці та водах Сомалі багато говорять про те, що Китай виконує свій обов'язок великої країни та робить внесок у безпеку міжнародних судноплавних шляхів", – заявила Мао Нін.

Вона зазначила, що Китай підтримував добрі зв'язки з Німеччиною та ЄС. За словами представниці китайського МЗС, обидві сторони повинні посилити комунікацію на основі фактів, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків.

Атака сталася 8 липня. Німеччина заявила, що її літак виконував патрулювання Червоного моря в рамках місії Євросоюзу Aspides із захисту цивільних суден від нападів хуситів. У цей час військові Китаю застосували лазер по літаку. Після інциденту німецькі дипломати викликали посла Китаю для пояснень.