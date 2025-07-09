Китай о лазерной атаке на самолет Германии: Обвинения Берлина не соответствуют фактам
Китай отреагировал на обвинения Германии в атаке лазером на один из самолетов страны. Пресс-секретарь МИД Мао Нин на брифинге заявила, что Берлин исказил факты.
"Как мы узнали от компетентных органов, то, что заявила Германия, совершенно не соответствует фактам, известным Китаю. Миссии сопровождения ВМС Китая в Аденском заливе и водах Сомали многое говорят о том, что Китай выполняет свой долг великой державы и вносит вклад в безопасность международных морских путей", – заявила Мао Нин.
Она отметила, что Китай поддерживает хорошие отношения с Германией и ЕС. По словам представителя МИД Китая, обе стороны должны усилить коммуникацию, основанную на фактах, чтобы избежать недопонимания и просчетов.
Атака произошла 8 июля. Германия заявила, что ее самолет патрулировал Красное море в рамках миссии ЕС Aspides по защите гражданских судов от нападений хуситов. В это время китайские военные направили лазерный луч на самолет. После инцидента немецкие дипломаты вызвали посла Китая для объяснений.
- 6 и 7 июля хуситы впервые с апреля в Красном море атаковали два сухогруза. В первом случае экипаж был спасен, во втором случае в результате удара погибли два человека, столько же получили ранения.
- 7 июля Израиль нанес удар по трем портам и электростанции, принадлежащим хуситам в Йемене. По данным ЦАХАЛ, эти порты использовались для получения оружия из Ирана для проведения операций против Израиля и его союзников.