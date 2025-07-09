Китай о лазерной атаке на самолет Германии: Обвинения Берлина не соответствуют фактам

В Китае считают, что в свете инцидента необходимо усилить коммуникацию, чтобы избежать недоразумений в будущем

Мао Нин (Фото: mfa.gov.cn)

Китай отреагировал на обвинения Германии в атаке лазером на один из самолетов страны. Пресс-секретарь МИД Мао Нин на брифинге заявила, что Берлин исказил факты.

"Как мы узнали от компетентных органов, то, что заявила Германия, совершенно не соответствует фактам, известным Китаю. Миссии сопровождения ВМС Китая в Аденском заливе и водах Сомали многое говорят о том, что Китай выполняет свой долг великой державы и вносит вклад в безопасность международных морских путей", – заявила Мао Нин.

Она отметила, что Китай поддерживает хорошие отношения с Германией и ЕС. По словам представителя МИД Китая, обе стороны должны усилить коммуникацию, основанную на фактах, чтобы избежать недопонимания и просчетов.

Атака произошла 8 июля. Германия заявила, что ее самолет патрулировал Красное море в рамках миссии ЕС Aspides по защите гражданских судов от нападений хуситов. В это время китайские военные направили лазерный луч на самолет. После инцидента немецкие дипломаты вызвали посла Китая для объяснений.