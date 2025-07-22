Лев XIV зустрінеться з "дипломатом" Московського патріархату – ANSA

Це буде перша аудієнція нового папи римського із керівництвом Російської православної церкви

Лев XIV (Фото: ALESSANDRO DI MEO /EPA)

Папа римський Лев XIV планує зустрітися з очільником Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополитом Антонієм. Про це повідомляє ANSA.

Аудієнція призначена на 26 липня у Ватикані.

Повідомляється, що папа римський має намір відновити діалог з Московським патріархатом після напруженості, спричиненої вторгненням Росії в Україну.

Раніше Лев XIV та Антоній зустрічалися на похороні папи Франциска, де керівник "дипломатичного відомства" Російської православної церкви був присутній як представник патріарха РПЦ Кирила.

Попередній папа римський Франциск також зустрічався з Антонієм, зокрема у серпні 2022 року та у травні 2023 року.

Лев XIV засуджує російську агресію та неодноразово висловлювався на підтримку України.