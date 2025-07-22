Лев XIV зустрінеться з "дипломатом" Московського патріархату – ANSA
Папа римський Лев XIV планує зустрітися з очільником Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополитом Антонієм. Про це повідомляє ANSA.
Аудієнція призначена на 26 липня у Ватикані.
Повідомляється, що папа римський має намір відновити діалог з Московським патріархатом після напруженості, спричиненої вторгненням Росії в Україну.
Раніше Лев XIV та Антоній зустрічалися на похороні папи Франциска, де керівник "дипломатичного відомства" Російської православної церкви був присутній як представник патріарха РПЦ Кирила.
Попередній папа римський Франциск також зустрічався з Антонієм, зокрема у серпні 2022 року та у травні 2023 року.
Лев XIV засуджує російську агресію та неодноразово висловлювався на підтримку України.
- У травні, після зустрічі в Стамбулі, яка не принесла значного прогресу у переговорах, папа запропонував Ватикан як переговірний майданчик для Києва та Москви. Глава МЗС Сибіга повідомив, що Україна розглядає це місце для проведення нової зустрічі, проте очільник кремлівської дипломатії Лавров непрямо відкинув таку ідею, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно".
- У липні Зеленський зустрівся з папою римським, і понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви.
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