Лев XIV встретится с "дипломатом" Московского патриархата – ANSA

Это будет первая аудиенция нового папы римского с руководством Русской православной церкви

Лев XIV (Фото: ALESSANDRO DI MEO /EPA)

Папа римский Лев XIV планирует встретиться с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием. Об этом сообщает ANSA.

Аудиенция назначена на 26 июля в Ватикане.

Сообщается, что папа римский намерен возобновить диалог с Московским патриархатом после напряженности, вызванной вторжением России в Украину.

Ранее Лев XIV и Антоний встречались на похоронах папы Франциска, где глава "дипломатического ведомства" Русской православной церкви присутствовал в качестве представителя патриарха РПЦ Кирилла.

Прежний папа римский Франциск также встречался с Антонием, в частности, в августе 2022 года и в мае 2023 года.

Лев XIV осуждает российскую агрессию и неоднократно высказывался в поддержку Украины.