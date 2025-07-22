Лев XIV встретится с "дипломатом" Московского патриархата – ANSA
Папа римский Лев XIV планирует встретиться с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием. Об этом сообщает ANSA.
Аудиенция назначена на 26 июля в Ватикане.
Сообщается, что папа римский намерен возобновить диалог с Московским патриархатом после напряженности, вызванной вторжением России в Украину.
Ранее Лев XIV и Антоний встречались на похоронах папы Франциска, где глава "дипломатического ведомства" Русской православной церкви присутствовал в качестве представителя патриарха РПЦ Кирилла.
Прежний папа римский Франциск также встречался с Антонием, в частности, в августе 2022 года и в мае 2023 года.
Лев XIV осуждает российскую агрессию и неоднократно высказывался в поддержку Украины.
- В мае, после встречи в Стамбуле, которая не принесла существенного прогресса в переговорах, папа предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров Киева и Москвы Глава МИД Сибига сообщил, что Украина рассматривает это место для проведения новой встречи, однако глава кремлевской дипломатии Лавров косвенно отверг эту идею, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно".
- В июле Зеленский встретился с папой римским, и понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы.
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