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МЗС щодо ситуації в Ізраїлі: Загинули троє українців, 170 співгромадян хочуть виїхати з Гази

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 12:28
МЗС щодо ситуації в Ізраїлі: Загинули троє українців, 170 співгромадян хочуть виїхати з Гази - Фото
Сектор Гази (фото - скриншот з відео)

Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль підтверджено загибель вже трьох громадян України, дев’ятеро українців поранені. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На жаль, підтвердилася інформація стосовно загибелі ще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє осіб. Ще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються", – написав він.

За його словами, ще шестеро українців вважаються зниклими безвісти. Їх пошуком займаються українські дипломати разом з правоохоронцями Ізраїлю.

Речник МЗС зазначив, що наразі 700 українців не можуть залишити Ізраїль через скасовані авіарейси. 

Ніколенко додав, що наразі 170 українців заявили про намір залишити  сектор Гази. Українські дипломати намагаються розв’язати поточну ситуацію, але ситуація ускладнюється "тривалими бойовими діями".

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

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Калінін Артемій
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Ізраїльвійнаукраїнцісектор ГазаХАМАС
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