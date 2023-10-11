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МИД о ситуации в Израиле: Погибли трое украинцев, 170 сограждан хотят уехать из Газы

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 12:28
МИД о ситуации в Израиле: Погибли трое украинцев, 170 сограждан хотят уехать из Газы - Фото
Сектор Газа (фото - скриншот с видео)

В результате атаки ХАМАС на Израиль подтверждена гибель уже трех граждан Украины, девять украинцев ранены. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека. Еще девять наших граждан получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются", – написал он.

По его словам, еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются украинские дипломаты вместе со стражами порядка Израиля.

Спикер МИД отметил, что в настоящее время 700 украинцев не могут покинуть Израиль из-за отмененных авиарейсов.

Николенко добавил, что в настоящее время 170 украинцев заявили о намерении покинуть сектор Газа. Украинские дипломаты пытаются решить текущую ситуацию, но ситуация усложняется "продолжающимися боевыми действиями".

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • 9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

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Калинин Артемий
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