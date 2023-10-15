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Міністр – жертвам атаки ХАМАС: Вибачте за те, що ми були не готові

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 20:14
Міністр – жертвам атаки ХАМАС: Вибачте за те, що ми були не готові - Фото
Мікі Зоар (Фото - скриншот із відео)

Міністр культури і спорту Ізраїлю Мікі Зоар від імені уряду країни просив вибачення у громадян за те, що влада виявилася не готовою до терористичного нападу ХАМАС. Про це пише The Times of Israel.

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"Підготовки до такої атаки не було... Уряд, держава не були готові до такого нападу", – сказав Зоар у національному ефірі.

Він також від імені уряду попросив прощення у жертв ХАМАС та постраждалих.

"Від імені уряду Ізраїлю та від імені всієї держави Ізраїль ми просимо вашого вибачення за те, що сталося", – сказав він.

Міністр наголосив, що відповідальність за неготовність до відбиття атаки ХАМАС та спричинену цією неготовністю загибель людей "лежать на уряді Ізраїлю та на всій державі Ізраїль".

Загальна кількість підтверджених жертв терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 людей. Серед них — громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції, Китаю. Поранено близько 3400 осіб. Були також захоплені терористами та вивезені до Гази як заручники близько 150-200 осіб, включно з немовлятами, дітьми, жінками та людьми похилого віку.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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Сергій Бережний
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війнаІзраїльблизький східтерористиХАМАСМікі Зоар
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