Министр – жертвам атаки ХАМАС: Простите нас за то, что мы были не готовы
Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар от имени правительства страны попросил прощения у граждан за то, что власти оказались не готовы к террористическому нападению ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel.
"Подготовки к такой атаке не было... Правительство, государство не были готово к такому нападению", — сказал Зоар в национальном эфире.
Он также от лица правительства попросил о прощении у жертв ХАМАС и пострадавших.
"От имени правительства Израиля и от имени всего государства Израиль мы просим вашего прощения за то, что произошло", – сказал он.
Министр подчеркнул, что ответственность за неготовность к отражению атаки ХАМАС и вызванную этой неготовностью гибель людей "лежит на правительстве Израиля и на всем государстве Израиль".
Общее число подтвержденных жертв террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе — граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции, Китая. Ранены около 3400 человек. Были также захвачены террористами и увезены в Газу в качестве заложников около 150-200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.
- 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
Читайте также: Поверили дезинформации ХАМАС и переоценили системы охраны границы: NYT об ошибках Израиля
Комментарии