UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр – жертвам атаки ХАМАС: Простите нас за то, что мы были не готовы

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 20:14
Министр – жертвам атаки ХАМАС: Простите нас за то, что мы были не готовы - Фото
Мики Зоар (Фото - скриншот из видео)

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар от имени  правительства страны попросил прощения у граждан за то, что власти оказались не готовы к террористическому нападению ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Подготовки к такой атаке не было... Правительство, государство не были готово к такому нападению", — сказал Зоар в национальном эфире.

Он также от лица правительства попросил о прощении у жертв ХАМАС и пострадавших. 

"От имени правительства Израиля и от имени всего государства Израиль мы просим вашего прощения за то, что произошло", – сказал он.

Министр подчеркнул, что ответственность за неготовность к отражению атаки ХАМАС и вызванную этой неготовностью гибель людей "лежит на правительстве Израиля и на всем государстве Израиль".

Общее число подтвержденных жертв террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе — граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции, Китая. Ранены около 3400 человек. Были также захвачены террористами и увезены в Газу в качестве заложников около 150-200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

Читайте также: Поверили дезинформации ХАМАС и переоценили системы охраны границы: NYT об ошибках Израиля 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильвойнатеррористыхамасБлижний ВостокМики Зоар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 