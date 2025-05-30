Міністр охорони здоров'я США зробив звіт, у якому послався на вигадані дослідження – AP

У відповідь на критику Білий дім заявив, що доповідь буде оновлена

Роберт Кеннеді-молодший (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший підготував звіт під назвою "Зробімо Америку знову здоровою" (MAHA), в якому розкритикував харчову систему країни, використання пестицидів та рецептурних ліків. Водночас журналісти з'ясували, що посадовець посилався на дослідження, яких насправді не існує, передає Associated Press.

За даними медіа, у звіті, що був оприлюднений минулого тижня, Кеннеді-молодший порушує питання перегляду графіка вакцинацій для дітей та заявляє, що дітям часто призначають "зайву медичну допомогу", а також що вони страждають від недоїдання.

Доповідь складається з 72 сторінок, у них Кеннеді-молодший посилається на сотні досліджень. Однак, як з’ясувало медіа NOTUS, деяких із цих досліджень насправді не існує. За інформацією журналістів, щонайменше сім із понад 500 згаданих досліджень, на які посилається міністр, ніколи не були опубліковані.

Наприклад, одна з американських науковиць підтвердила, що вивчала тривожність у дітей, але вона не писала жодного звіту, на який посилається Кеннеді. Крім того, частина інформації в доповіді була неправильно інтерпретована, зокрема щодо часу, проведеного за екранами, медикаментів і тривожності серед неповнолітніх.

Звіт також викликав занепокоєння серед прихильників президента США Дональда Трампа, зокрема фермерів, які не погоджуються з різкою критикою пестицидів, що використовуються на полях.

У відповідь на критику Білий дім заявив, що доповідь буде оновлена. Прессекретарка Керолайн Лівітт повідомила, що в документі були "технічні помилки, які вже виправляються". Вона додала, що це не применшує важливості самої доповіді, яка є "однією з найбільших у сфері охорони здоров’я, представлених федеральним урядом".

Лівітт також підкреслила, що Білий дім повністю підтримує Роберта Кеннеді-молодшого. Представник МОЗ Ендрю Ніксон додав, що мінімальні помилки в посиланнях та форматуванні вже були виправлені.