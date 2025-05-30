Министр здравоохранения США сделал отчет, в котором сослался на фейковые исследования – AP

Роберт Кеннеди-младший (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший подготовил отчет под названием "Сделаем Америку снова здоровой" (MAHA), в котором подверг критике пищевую систему страны, использование пестицидов и рецептурных лекарств. В то же время журналисты выяснили, что должностное лицо ссылалось на исследования, которых на самом деле не существует, передает Associated Press.

По данным медиа, в отчете, обнародованном на прошлой неделе, Кеннеди-младший поднимает вопрос пересмотра графика вакцинаций для детей и заявляет, что детям часто назначают "лишнюю медицинскую помощь", а также что они страдают от недоедания.

Доклад состоит из 72 страниц, в них Кеннеди-младший ссылается на сотни исследований. Однако, как выяснило медиа NOTUS, некоторых из этих исследований на самом деле не существует. По информации журналистов, по меньшей мере семь из более чем 500 упомянутых исследований, на которые ссылается министр, никогда не были опубликованы.

К примеру, одна из американских ученых подтвердила, что изучала тревожность у детей, но она не писала ни одного отчета, на который ссылается Кеннеди. Кроме того, часть информации в докладе была неправильно интерпретирована, в частности, относительно времени, проведенного за экранами, медикаментов и тревожности среди несовершеннолетних.

Отчет также вызвал беспокойство среди сторонников президента США Дональда Трампа, в том числе фермеров, которые не согласны с резкой критикой используемых на полях пестицидов.

В ответ на критику Белый дом заявил, что доклад будет обновлен. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сообщила, что в документе были "технические ошибки, которые уже исправляются". Она добавила, что это не умаляет важности самого доклада, который является "одним из крупнейших в сфере здравоохранения, представленных федеральным правительством".

Ливитт также подчеркнула, что Белый дом полностью поддерживает Роберта Кеннеди-младшего. Представитель Минздрава Эндрю Никсон добавил, что минимальные ошибки в ссылках и форматировании уже исправлены.

15 ноября 2024 стало известно, что Трамп номинировал Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

10 декабря десятки лауреатов Нобелевской премии призвали Сенат не утверждать кандидатуру на должность министра здравоохранения.

13 февраля Сенат США окончательно согласовал антивакцинатора Роберта Кеннеди-младшего в должности министра здравоохранения страны.

27 марта стало известно, что в Техасе зафиксирована новая вспышка кори, сопровождающаяся осложнениями, вызванными применением так называемой "альтернативной терапии". Этот подход активно поддерживают противники вакцинации, среди которых и Роберт Кеннеди-младший.