Міноборони Норвегії: військова присутність Росії в Арктиці скоротилася вп'ятеро

Військові сили Росії, дислоковані в Арктиці біля Норвегії, після початку вторгнення РФ в Україну скоротилися вп'ятеро. Про це заявив голова міноборони Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, пише Reuters.

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Розміщені на Півночі військові ресурси РФ становлять "20% або менше" від їхньої чисельності до початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, сказав Крістофферсен після зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Осло.

На його думку, це "наочно показує", що у Кремлі насправді розуміють, що НАТО не становить загрози для Росії.

"Якби він (російський диктатор Володимир Путін. – Ред) вважав, що ми загрожуємо Росії, він не став би перекидати війська в Україну", – наголосив генерал.

Цю думку підтверджує також те, як стримано Росія відреагувала на вступ до НАТО Фінляндії, зазначив він.

Норвегія входить до НАТО і межує з Росією в Арктиці в районі Кольського півострова, де знаходиться більша частина ядерної зброї РФ, а також Північний флот, до складу якого входять атомні підводні човни.

У грудні 2021 року Росія висунула НАТО ультиматум із вимогою "відкотитися на рубежі 1997 року".

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

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