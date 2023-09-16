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Минобороны Норвегии: военное присутствие России в Арктике сократилось в пять раз

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 22:06
Минобороны Норвегии: военное присутствие России в Арктике сократилось в пять раз - Фото
Эйрик Кристофферсен Фото - EPA)

Военные силы России, дислоцированные в Арктике в районе  Норвегии, после начала вторжения РФ в Украину сократились в пять раз. Об этом заявил глава минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен, пишет Reuters.

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Размешенные на Севере военные ресурсы РФ составляют "20% или меньше" от их численности до начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, сказал Кристофферсен после встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Осло.

По его мнению, это "наглядно показывает", что в Кремле на самом деле понимают, что НАТО не представляет угрозы для России. 

"Если бы он (российский диктатор Владимир Путин. – Ред) считал, что мы угрожаем России, он не стал бы перебрасывать войска в Украину", – подчеркнул генерал.

Эту точку зрения подтверждает также то, как сдержано Россия отреагировала на вступление в НАТО Финляндии, отметил он. 

Норвегия входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике в районе Кольского полуострова, где находится большая часть ядерного оружия РФ, а также Северный флот, в состав которого входят атомные подводные лодки.

Сергей Бережной
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войнанатонорвегияЭйрик Кристофферсен
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