Минобороны Норвегии: военное присутствие России в Арктике сократилось в пять раз

Военные силы России, дислоцированные в Арктике в районе Норвегии, после начала вторжения РФ в Украину сократились в пять раз. Об этом заявил глава минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен, пишет Reuters.

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Размешенные на Севере военные ресурсы РФ составляют "20% или меньше" от их численности до начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, сказал Кристофферсен после встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Осло.

По его мнению, это "наглядно показывает", что в Кремле на самом деле понимают, что НАТО не представляет угрозы для России.

"Если бы он (российский диктатор Владимир Путин. – Ред) считал, что мы угрожаем России, он не стал бы перебрасывать войска в Украину", – подчеркнул генерал.

Эту точку зрения подтверждает также то, как сдержано Россия отреагировала на вступление в НАТО Финляндии, отметил он.

Норвегия входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике в районе Кольского полуострова, где находится большая часть ядерного оружия РФ, а также Северный флот, в состав которого входят атомные подводные лодки.

В декабре 2021 года Россия выдвинула НАТО ультиматум с требованием "откатиться на рубежи 1997 года".

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами НАТО.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

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