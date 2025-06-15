Мітинг проти Трампа в США: слізогінний газ, стрілянина та мільйони учасників

Акція протесту "Без королів" охопила всю країну, окрім Міннесоти, де всі заходи скасували через вбивство політикині

Акція протесту у Лос-Анджелесі (Фото: KYLE GRILLOT/EPA)

У суботу, 14 червня в США відбулася загальнонаціональна акція протесту "Без королів", в якій, за даними організаторів, взяли участь мільйони людей. В деяких штатах сталися зіткнення із поліцією, а також зафіксовано щонайменше два кримінальних злочини: стрілянина та наїзд на натовп. Про це повідомляє поліція США та кореспонденти Associated Press з місця подій.

За словами журналістів агенції, демонстранти зібралися на вулицях, у парках та на площах по всій території США, щоб висловити протест проти президента США Дональда Трампа. Учасники акцій протесту пройшли маршем центрами міст. Під час ходи вони вигукували гасла проти авторитаризму, на підтримку демократії та прав іммігрантів.

Організатори акції протесту "Без королів" заявили, що відбулися сотні заходів, в яких взяли участь мільйони людей. Вони повідомили, що у штаті Міннесота всі заходи було скасовано через вбивство політикині від Демократичної партії та її чоловіка та поранення іншої пари політиків.

Під час заходів в декількох містах сталися інциденти.

Так, в Лос-Анджелесі, де напередодні спалахнули протести проти рейдів федеральної імміграційної служби, застосувала сльозогінний газ та боєприпаси для розгону натовпу, щоб змусити людей розійтися після завершення офіційного заходу, повідомляють кореспонденти АР.

За даними агенції, в Портленді поліція також застосувала сльозогінний газ та снаряди, щоб розігнати натовп, який протестував перед будівлею Імміграційної та митної служби США допізна.

В Солт-Лейк-Сіті під час маршу в центрі міста сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала тяжкі поранення. Поліція міста повідомила, що затримано трьох підозрюваних. Правоохоронці поки не встановили мотиви нападників.

У Калпеппері одну людину збив позашляховик, за кермом якого сидів 21-річний водій. Авто в’їхало у натовп, коли протестувальники вже залишали місце мітингу. Поліція затримала водія. За даними правоохоронців, він навмисно прискорив свій автомобіль.

Чоловіку було висунуто звинувачення у необережному водінні, він залишається під вартою до кінця розслідування.