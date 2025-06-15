Митинг против Трампа в США: слезоточивый газ, стрельба и миллионы участников

Акция протеста "Без королей" охватила всю страну, кроме Миннесоты, где все меры отменили из-за убийства политики

Акция протеста в Лос-Анджелесе (Фото: KYLE GRILLOT/EPA)

В субботу, 14 июня, в США состоялась общенациональная акция протеста "Без королей", в которой, по данным организаторов, приняли участие миллионы людей. В некоторых штатах произошло столкновение с полицией, а также зафиксировано по меньшей мере два уголовных преступления: стрельба и наезд на толпу. Об этом сообщает полиция США и корреспонденты Associated Press с места событий.

По словам журналистов агентства, демонстранты собрались на улицах, в парках и на площадях по всей территории США, чтобы выразить протест против президента США Дональда Трампа. Участники акций протеста прошли маршем по центрам городов. Во время шествия они выкрикивали лозунги против авторитаризма, в поддержку демократии и прав иммигрантов.

Организаторы акции протеста "Без королей" заявили, что прошли сотни мероприятий, в которых приняли участие миллионы людей. Они сообщили, что в штате Миннесота все меры были отменены из-за убийства политики от Демократической партии и ее мужа и ранения другой пары политиков.

В ходе мероприятий в нескольких городах произошли инциденты.

Так, в Лос-Анджелесе, где накануне разразились протесты против рейдов федеральной иммиграционной службы, применила слезоточивый газ и боеприпасы для разгона толпы, чтобы заставить людей разойтись после завершения официального мероприятия, сообщают корреспонденты АР.

По данным агентства, в Портленде полиция также применила слезоточивый газ и снаряды, чтобы разогнать толпу, протестовавшую перед зданием Иммиграционной и таможенной службы США допоздна.

В Солт-Лейк-Сити во время марша в центре города произошла стрельба, в результате которой один человек получил тяжелые ранения. Полиция города сообщила, что задержаны трое подозреваемых. Правоохранители пока не установили мотивы нападающих.

В Калпеппери одного человека сбил внедорожник, за рулем которого сидел 21-летний водитель. Автомобиль въехал в толпу, когда протестующие уже покидали место митинга. Полиция задержала водителя. По данным правоохранителей, он намеренно ускорил свой автомобиль.

Мужчине было предъявлено обвинение в неосторожном вождении, он остается под стражей до конца расследования.