МВС Франції підозрює ультралівих екстремістів у диверсії на залізниці
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що правоохоронці схиляються до ймовірності того, що ультраліві екстремісти стоять за диверсією на залізничній мережі країни у день відкриття Олімпійських ігор. Слова очільника французького МВС наводить агентство Reuters.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Дарманен розповів, що наразі було ідентифіковано кількох підозрюваних. Він зазначив, що стиль роботи диверсантів мав ознаки ліворадикальних екстремістів, утім, не навів приклади.
Водночас міністр транспорту Патріс Вергріет заявив в ефірі радіо RTL, що на ранок понеділка, 29 липня, рух потягів був повністю відновлений після того, як у вихідні цілодобово працювали бригади, щоб усунути пошкодження.
Він додав, що загалом 800 000 осіб зіткнулися з перебоями в поїздках через атаки, зокрема 100 000 громадян, чиї потяги були скасовані. Витрати для державного залізничного оператора будуть "значними", резюмував Вергріет.
У ніч проти 26 липня французький оператор залізничних перевезень заявив про "масовану атаку" SNCF – підпали на високошвидкісних лініях. Компанія наголосила, що це відбулося "з метою паралізації" руху швидкісних поїздів.
- 23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.
- 25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.
Читайте також: У Франції затримали росіянина, який міг планувати спробу "дестабілізації" Олімпіади