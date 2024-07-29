МВС Франції підозрює ультралівих екстремістів у диверсії на залізниці

800 000 осіб зіткнулися з перебоями в поїздках через атаки, заявив міністр транспорту Франції Патріс Вергріет

Потяги (Ілюстративне фото: Andy Rain / EPA)

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що правоохоронці схиляються до ймовірності того, що ультраліві екстремісти стоять за диверсією на залізничній мережі країни у день відкриття Олімпійських ігор. Слова очільника французького МВС наводить агентство Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Дарманен розповів, що наразі було ідентифіковано кількох підозрюваних. Він зазначив, що стиль роботи диверсантів мав ознаки ліворадикальних екстремістів, утім, не навів приклади.

Водночас міністр транспорту Патріс Вергріет заявив в ефірі радіо RTL, що на ранок понеділка, 29 липня, рух потягів був повністю відновлений після того, як у вихідні цілодобово працювали бригади, щоб усунути пошкодження.

Він додав, що загалом 800 000 осіб зіткнулися з перебоями в поїздках через атаки, зокрема 100 000 громадян, чиї потяги були скасовані. Витрати для державного залізничного оператора будуть "значними", резюмував Вергріет.

У ніч проти 26 липня французький оператор залізничних перевезень заявив про "масовану атаку" SNCF – підпали на високошвидкісних лініях. Компанія наголосила, що це відбулося "з метою паралізації" руху швидкісних поїздів.

23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

Читайте також: У Франції затримали росіянина, який міг планувати спробу "дестабілізації" Олімпіади