МВД Франции подозревает ультралевых экстремистов в диверсии на железной дороге

800 000 человек столкнулись с перебоями в поездках из-за атак, заявил министр транспорта Франции Патрис Вергриет

Поезда (Иллюстративное фото: Andy Rain / EPA)

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что стражи порядка склоняются к вероятности того, что ультралевые экстремисты стоят за диверсией на железнодорожной сети страны в день открытия Олимпийских игр. Слова главы французского МВД приводит агентство Reuters.

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Дарманен рассказал, что в настоящее время были идентифицированы несколько подозреваемых. Он отметил, что стиль работы диверсантов имел признаки леворадикальных экстремистов, впрочем, не привел примеры.

В то же время министр транспорта Патрис Вергриет заявил в эфире радио RTL, что к утру понедельника, 29 июля, движение поездов было полностью восстановлено после того, как в выходные круглосуточно работали бригады, чтобы устранить повреждения.

Он добавил, что в общей сложности 800 000 человек столкнулись с перебоями в поездках из-за атак, в том числе 100 000 граждан, чьи поезда были отменены. Расходы для государственного железнодорожного оператора будут "значительными", резюмировал Вергриет.

В ночь на 26 июля французский оператор железнодорожных перевозок заявил о "массированной атаке" SNCF – поджоги высокоскоростных линий. Компания отметила, что это произошло "в целях парализации" движения скоростных поездов.

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

25 июля Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

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