МВС Грузії повідомило про затримання п’ятьох організаторів акції протесту

Грузинським політикам, затриманим за організацію акції протесту у Тбілісі, загрожує до дев’яти років позбавлення волі

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня. Про це повідомило медіа SOVA.

В МВС заявили про затримання Паати Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Іраклія Надірадзе, Паати Манджгаладзе і Лаші Берідзе.

Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Грузії Александре Дарахвелідзе, їм інкримінують заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення державної влади. Опозиційним політикам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Медіа пише, що розслідування ведеться за чотирма статтями Кримінального кодексу Грузії: 317, 222, 225 і 187, які передбачають напад на поліціянта, заклик до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, пошкодження або знищення чужого майна, організацію, керівництво або участь у груповому насильстві, а також спробу захоплення або блокування об'єктів стратегічного або особливого значення.

Члени "Єдиного національного руху" Муртаз Зоделава та Іраклій Надірадзе були затримані близько 02:00 на проспекті Руставелі. Опозиційні політики давали інтерв'ю журналістам, коли несподівано біля будівлі парламенту з'явилися співробітники кримінальної поліції.

Силовики також прийшли в клініку Healthycore, де під наглядом лікарів перебував інший організатор акції Паата Бурчуладзе. 70-річний оперний співак був ушпиталений після того, як під час зіткнень біля президентського палацу проти нього було застосовано сльозогінний газ. Бурчуладзе був поміщений у відділення інтенсивної терапії. Проте його вивели з клініки в наручниках.

Обставини затримання Паати Манджгаладзе і Лаші Берідзе невідомі.

Як повідомило Ехо Кавказа, на сайті Центральної виборчої комісії Грузії опубліковано дані з усіх виборчих дільниць на виборах до органів місцевого самоврядування, що відбулися 4 жовтня. В умовах бойкоту з боку низки прозахідних опозиційних партій упевнену перемогу здобула керівна "Грузинська мрія".

Згідно з даними ЦВК, у масштабах всієї країни за "Грузинську мрію" проголосували 81,7% виборців. У Тбілісі показник партії становив 70%.

На друге місце по Грузії вийшла партія "Сильна Грузія – Лело" з результатом 6,7%. На третьому місці – "Гахарія за Грузію" з результатом 3,7%.

Вибори відбулися 4 жовтня в 64 муніципалітетах Грузії. У ЦВК заявили, що голосування пройшло спокійно і в цілому без порушень. Водночас опозиційні партії, які брали участь у виборах, повідомили про сотні порушень. Голосування проходило на тлі масштабної акції протесту в Тбілісі.

4 жовтня 2025 року відбулися вибори до органів місцевої влади, на яких ЦВК оголосила переможницею керівну "Грузинську мрію". Це спровокувало нову хвилю мітингів.

Прем'єр Грузії звинуватив учасників акції у спробі держперевороту, водночас поліція застосувала силу проти мітингувальників.