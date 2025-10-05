МВД Грузии сообщило о задержании пятерых организаторов акции протеста

Грузинским политикам, задержанным за организацию акции протеста в Тбилиси, грозит до девяти лет лишения свободы

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Министерство внутренних дел Грузии заявило о задержании организаторов акции протеста 4 октября. Об этом сообщило медиа SOVA.

В МВД заявили о задержании Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Грузии Александре Дарахвелидзе, им инкриминируют призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до девяти лет лишения свободы.

Медиа пишет, что расследование ведется по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии: 317, 222, 225 и 187, которые предусматривают нападение на полицейского, призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, повреждение или уничтожение чужого имущества, организацию, руководство или участие в групповом насилии, а также попытку захвата или блокирования объектов стратегического или особого значения.

Члены "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе были задержаны около 02:00 на проспекте Руставели. Оппозиционные политики давали интервью журналистам, когда неожиданно у здания парламента появились сотрудники криминальной полиции.

Силовики также пришли в клинику Healthycore, где под наблюдением врачей находился другой организатор акции Паата Бурчуладзе. 70-летний оперный певец был госпитализирован после того, как во время столкновений у президентского дворца против него был применен слезоточивый газ. Бурчуладзе был помещен в отделение интенсивной терапии. Однако его вывели из клиники в наручниках.

Обстоятельства задержания Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе неизвестны.

Как сообщило Эхо Кавказа, на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии опубликованы данные со всех избирательных участков на выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся 4 октября. В условиях бойкота со стороны ряда прозападных оппозиционных партий уверенную победу одержала правящая "Грузинская мечта".

Согласно данным ЦИК, в масштабах всей страны за "Грузинскую мечту" проголосовали 81,7% избирателей. В Тбилиси показатель партии составил 70%.

На второе место по Грузии вышла партия "Сильная Грузия – Лело" с результатом 6,7%. На третьем месте – "Гахария за Грузию" с результатом 3,7%.

Выборы состоялись 4 октября в 64 муниципалитетах Грузии. В ЦИК заявили, что голосование прошло спокойно и в целом без нарушений. В то же время оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, сообщили о сотнях нарушений. Голосование проходило на фоне масштабной акции протеста в Тбилиси.

4 октября 2025 года состоялись выборы в органы местной власти, на которых ЦИК объявила победительницей правящую "Грузинскую мечту". Это спровоцировало новую волну митингов.

Премьер Грузии обвинил участники акции в попытке государственного переворота, при этом полиция применила силу против митингующих.