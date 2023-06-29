Китайська повітряна куля шпигунила за США за допомогою американської електроніки – WSJ

У китайському шпигунському аеростаті, який на початку 2023 року пролітав на США і 4 лютого був збитий винищувачем F-22, використовувалася американська електроніка, здатна збирати фотографії та відео. Проте зібрану інформацію апарат – за попередніми даними – передавати не міг, повідомили The Wall Stret Journal американські офіційні особи.

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За словами офіційних осіб, до кулі було підвішено "схожий на супутник" пристрій – з датчиками, сонячними панелями для живлення та іншими пристроями для збирання фотографій, відеозйомки та збору даних радара.

Оснащена пропелером, куля могла маневрувати та блукати певною ділянкою протягом тривалого часу, залежно від погоди. Тим часом "одна з офіційних осіб та інші представники адміністрації" згодні, що аеростат, ймовірно, рухався за курсом, який оператори спочатку не планували.

Уламки висотного балона досліджували кілька оборонних та розвідувальних агентств разом із Федеральним бюро розслідувань США. Слідчі також відстежили замовлення на придбання деякого обладнання та відносин покупців з урядом Китаю.

Газета пише: аналіз показав, що повітряна куля була "напхана" наявним у продажу американським обладнанням, частина з якого продається через інтернет, частина була більш спеціалізованими китайськими датчиками та іншим обладнанням для збору фотографій, відео та іншої інформації "для передавання до Китаю".

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Такі висновки, повідомили співрозмовники WSJ, "підтверджують" початковий висновок, що аеростат під час восьмиденного польоту над Аляскою, Канадою та рядом прилеглих штатів США призначався для шпигунства, а не для "спостереження за погодою", як заявив офіційний Пекін.

Джерела в уряді США відмовилися повідомити, чому аеростат не передавав зібрані дані: чи стався збій у роботі апаратури, чи ще що. Пентагон раніше стверджував, що військові "вжили контрзаходів, щоб запобігти збиранню інформації за допомогою повітряної кулі".

Виявлення та знищення аеростата (що пролітав над базами міжконтинентальних балістичних ракет та іншими потенційно секретними військовими об'єктами) за наказом президента США Джо Байдена призвело до взаємних звинувачень та посилення недовіри та напруженості між світовими державами.

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Видання пише, що деякі китайські офіційні особи "висловили стурбованість": на їхню думку, якщо звіт американських слідчих про шпигунський аеростат стане надбанням громадськості, Пекін "буде змушений жорстко відреагувати". А це знову може призвести до зриву спроб взаємодії на високому рівні.

Поки що адміністрація США вирішила не ділитися своїми висновками про повітряну кулю офіційно, повідомив співрозмовник.

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