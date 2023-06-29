Китайский воздушный шар шпионил за США при помощи американской электроники – WSJ

В китайском шпионском аэростате, который в начале 2023 года пролетал на США и 4 февраля был сбит истребителем F-22, использовалась американская электроника, способная собирать фотографии и видео. Однако собранную информацию аппарат – по предварительным данным – передавать не мог, сообщили The Wall Stret Journal американские официальные лица.

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По словам официальных лиц, к шару было подвешено "похожее на спутник" устройство – с датчиками, солнечными панелями для питания и другими устройствами для сбора фотографий, видеосъемки и сбора данных радара.

Оснащенный пропеллером, шар мог маневрировать и скитаться по определенному участку в течение длительного времени, в зависимости от погоды. Между тем, "одно из официальных лиц и другие представители администрации" согласны, что аэростат, вероятно, двигался по курсу, который операторы изначально не планировали.

Обломки высотного баллона исследовали несколько оборонных и разведывательных агентств вместе с Федеральным бюро расследований США. Следователи также отследили заказы на покупку некоторого оборудования и отношения покупателей с правительством Китая.

Газета пишет: анализ показал, что воздушный шар был "напичкан" имеющимся в продаже американским оборудованием, часть из которого продается через интернет, часть была более специализированными китайскими датчиками и другим оборудованием для сбора фотографий, видео и другой информации "для передачи в Китай".

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Такие выводы, сообщили собеседники WSJ, "подтверждают" первоначальный вывод, что аэростат во время восьмидневного полета над Аляской, Канадой и рядом прилегающих штатов США, предназначался для шпионажа, а не для "наблюдения за погодой", как заявил официальный Пекин.

Источники в правительстве США отказались сообщить, почему аэростат не передавал собранные данные: произошел ли сбой в работе аппаратуры, или еще что. Пентагон ранее утверждал, что военные "приняли контрмеры, чтобы предотвратить сбор информации с помощью воздушного шара".

Обнаружение и уничтожение аэростата (пролетавшего над базами межконтинентальных баллистических ракет и другими потенциально секретными военными объектами) по приказу президента США Джо Байдена привело к взаимным обвинениям и усугублению недоверия и напряженности между мировыми державами.

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Издание пишет, что некие китайские официальные лица "выразили обеспокоенность": по их мнению, если отчет американских следователей о шаре-шпионе станет достоянием общественности, Пекин "будет вынужден жестко отреагировать". А это снова может привести к срыву попыток взаимодействия на высоком уровне.

Пока администрация США решила не делиться своими выводами о воздушном шаре официально, сообщил собеседник.

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