"Насолоджуюся своєю роллю". Рютте відповів, чи буде він останнім генсеком НАТО

Марк Рютте зазначив, що уявлення не має, скільки обійматиме посаду генсека

Марк Рютте (Фото: Oliver Hoslet)

На запитання, чи є він останнім Генеральним секретарем НАТО, Марк Рютте зазначив, що не планує залишати посаду найближчим часом. Про це він заявив на форумі "Глобальна Європа", організованому парламентською групою Renew, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

Рютте додав, що впевнений, що в нього "колись з'явиться наступник".

"Але я цілком насолоджуюся своєю роллю й роботою. І це дійсно важливо, і є велика підтримка – не для мене особисто, це не важливо, а для колективних зусиль як НАТО", – розповів Рютте.

Генсек згадав про Румунію, зазначивши, що виріс у часи, коли здавалося, що комуністичні режими в Європі є незмінними. Він назвав вступ Румунії до ЄС і НАТО однією з найбільших подій в історії.

Рютте заявив, що нині НАТО є сильним, а після рішень, ухвалених на саміті в Гаазі, Альянс став ще сильнішим. За його словами, держави-члени домовилися витрачати на оборону стільки, скільки потрібно для власного захисту, на основі спільної оцінки оборонних потреб.

Він також наголосив, що це дозволяє вирівняти оборонні витрати з рівнем Сполучених Штатів Америки.

ДОВІДКА Марк Рютте обіймає посаду Генерального секретаря НАТО з 1 жовтня 2024 року. До цього він упродовж 14 років (2010–2024) був прем'єр-міністром Нідерландів.