"Насолоджуюся своєю роллю". Рютте відповів, чи буде він останнім генсеком НАТО
На запитання, чи є він останнім Генеральним секретарем НАТО, Марк Рютте зазначив, що не планує залишати посаду найближчим часом. Про це він заявив на форумі "Глобальна Європа", організованому парламентською групою Renew, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
Рютте додав, що впевнений, що в нього "колись з'явиться наступник".
"Але я цілком насолоджуюся своєю роллю й роботою. І це дійсно важливо, і є велика підтримка – не для мене особисто, це не важливо, а для колективних зусиль як НАТО", – розповів Рютте.
Генсек згадав про Румунію, зазначивши, що виріс у часи, коли здавалося, що комуністичні режими в Європі є незмінними. Він назвав вступ Румунії до ЄС і НАТО однією з найбільших подій в історії.
Рютте заявив, що нині НАТО є сильним, а після рішень, ухвалених на саміті в Гаазі, Альянс став ще сильнішим. За його словами, держави-члени домовилися витрачати на оборону стільки, скільки потрібно для власного захисту, на основі спільної оцінки оборонних потреб.
Він також наголосив, що це дозволяє вирівняти оборонні витрати з рівнем Сполучених Штатів Америки.
- 10 січня Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії й Китаю. У Пекіні попросили не втягувати їх у це.
- 12 січня єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, якщо США захоплять Гренландію силою, це означатиме кінець НАТО.
