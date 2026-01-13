"Наслаждаюсь своей ролью". Рютте ответил, будет ли он последним генсеком НАТО
На вопрос, является ли он последним генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте отметил, что не планирует покидать пост в ближайшее время. Об этом он заявил на форуме "Глобальная Европа", организованном парламентской группой Renew, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.
Рютте добавил, что уверен, что у него "когда-нибудь появится преемник".
"Но я вполне наслаждаюсь своей ролью и работой. И это действительно важно, и есть большая поддержка – не для меня лично, это не важно, а для коллективных усилий как НАТО", – рассказал Рютте.
Генсек вспомнил о Румынии, отметив, что вырос во времена, когда казалось, что коммунистические режимы в Европе являются неизменными. Он назвал вступление Румынии в ЕС и НАТО одним из крупнейших событий в истории.
Рютте заявил, что сейчас НАТО является сильным, а после решений, принятых на саммите в Гааге, Альянс стал еще сильнее. По его словам, государства-члены договорились тратить на оборону столько, сколько нужно для собственной защиты, на основе совместной оценки оборонных потребностей.
Он также отметил, что это позволяет выровнять оборонные расходы с уровнем Соединенных Штатов Америки.
- 10 января Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая. В Пекине попросили не втягивать их в это.
- 12 января еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что если США захватят Гренландию силой, это будет означать конец НАТО.
