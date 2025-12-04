Національні мовники розглядають участь Ізраїлю в Євробаченні на тлі погроз бойкоту
Організатори пісенного конкурсу Євробачення зустрінуться у четвер, 4 грудня, щоб обговорити та, можливо, проголосувати щодо того, чи може Ізраїль брати участь наступного року, оскільки деякі країни погрожують оголосити бойкот, якщо його не виключать через війну в Газі. Про це повідомило агентство Reuters.
На зустрічі в штаб-квартирі Європейської мовної спілки в Женеві розглядатимуть нові правила, спрямовані на те, щоб перешкодити урядам та третім сторонам непропорційно просувати пісні з метою впливу на учасників голосування, після звинувачень у тому, що Ізраїль несправедливо підвищив свою позицію на конкурсі цього року.
Ізраїль, який посів друге місце на конкурсі у 2025 році, не відповів на ці звинувачення, але часто заявляє, що зіткнувся з глобальною наклепницькою кампанією.
Експерт із Євробачення Пол Джордан заявив, що конкурс переживає "переломний момент". Національні мовники Словенії, Ірландії, Іспанії та Нідерландів погрожують бойкотувати конкурс у травні 2026 року, який відбудеться в Австрії, якщо Ізраїлю дозволять брати участь.
Критики участі Ізраїлю висловлюють занепокоєння щодо кількості загиблих палестинців у Газі, яка, за даними органів охорони здоров'я Гази, перевищила 70 000.
Війна була спровокована нападом угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 осіб, а 251 було взято в заручники.
Якщо учасники не будуть переконані, що нові правила, спрямовані на захист нейтралітету та неупередженості конкурсу, є адекватними, відбудеться голосування щодо участі, повідомила Європейська мовна спілка (EBU).
Міністр культури Німеччини Вольфрам Ваймер заявив Reuters, що його країна не повинна брати участь у Євробаченні, якщо Ізраїль буде виключено.
"Ізраїль має право брати участь у конкурсі пісні Євробачення", – сказав він.
Австрійська телекомпанія ORF хоче, щоб Ізраїль брав участь у конкурсі.
Ізраїльський суспільний мовник KAN заявив, що готується до Євробачення наступного року та незабаром опублікує зміни до процесу відбору представника. KAN підтвердив, що представить свою позицію щодо можливої дискваліфікації на зустрічі.
- У Євробаченні 2025 року переміг австрійський співак JJ із піснею Wasted Love, український гурт Ziferblat посів дев'яте місце. Ізраїль був на другому місці.
- Після виступу представниці Ізраїлю на Євробаченні Юваль Рафаель двоє людей намагалися прорватися на сцену. Їх затримали, але один із порушників жбурнув у її бік фарбу, яка влучила в члена знімальної групи конкурсу.
