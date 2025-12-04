Національні мовники розглядають участь Ізраїлю в Євробаченні на тлі погроз бойкоту

Представниця Ізраїлю (Фото: Georgios Kefalas/EPA)

Організатори пісенного конкурсу Євробачення зустрінуться у четвер, 4 грудня, щоб обговорити та, можливо, проголосувати щодо того, чи може Ізраїль брати участь наступного року, оскільки деякі країни погрожують оголосити бойкот, якщо його не виключать через війну в Газі. Про це повідомило агентство Reuters.

На зустрічі в штаб-квартирі Європейської мовної спілки в Женеві розглядатимуть нові правила, спрямовані на те, щоб перешкодити урядам та третім сторонам непропорційно просувати пісні з метою впливу на учасників голосування, після звинувачень у тому, що Ізраїль несправедливо підвищив свою позицію на конкурсі цього року.

Ізраїль, який посів друге місце на конкурсі у 2025 році, не відповів на ці звинувачення, але часто заявляє, що зіткнувся з глобальною наклепницькою кампанією.

Експерт із Євробачення Пол Джордан заявив, що конкурс переживає "переломний момент". Національні мовники Словенії, Ірландії, Іспанії та Нідерландів погрожують бойкотувати конкурс у травні 2026 року, який відбудеться в Австрії, якщо Ізраїлю дозволять брати участь.

Критики участі Ізраїлю висловлюють занепокоєння щодо кількості загиблих палестинців у Газі, яка, за даними органів охорони здоров'я Гази, перевищила 70 000.

Війна була спровокована нападом угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 осіб, а 251 було взято в заручники.

Якщо учасники не будуть переконані, що нові правила, спрямовані на захист нейтралітету та неупередженості конкурсу, є адекватними, відбудеться голосування щодо участі, повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

Міністр культури Німеччини Вольфрам Ваймер заявив Reuters, що його країна не повинна брати участь у Євробаченні, якщо Ізраїль буде виключено.

"Ізраїль має право брати участь у конкурсі пісні Євробачення", – сказав він.

Австрійська телекомпанія ORF хоче, щоб Ізраїль брав участь у конкурсі.

Ізраїльський суспільний мовник KAN заявив, що готується до Євробачення наступного року та незабаром опублікує зміни до процесу відбору представника. KAN підтвердив, що представить свою позицію щодо можливої дискваліфікації на зустрічі.