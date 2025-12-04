Национальные вещатели рассматривают участие Израиля в Евровидении на фоне угроз бойкота
Организаторы песенного конкурса Евровидение встретятся в четверг, 4 декабря, чтобы обсудить и, возможно, проголосовать относительно того, может ли Израиль участвовать в следующем году, поскольку некоторые страны угрожают объявить бойкот, если его не исключат из-за войны в Газе. Об этом сообщило агентство Reuters.
На встрече в штаб-квартире Европейского вещательного союза в Женеве будут рассматривать новые правила, направленные на то, чтобы помешать правительствам и третьим сторонам непропорционально продвигать песни с целью влияния на участников голосования, после обвинений в том, что Израиль несправедливо повысил свою позицию на конкурсе этого года.
Израиль, занявший второе место на конкурсе в 2025 году, не ответил на эти обвинения, но часто заявляет, что столкнулся с глобальной клеветнической кампанией.
Эксперт по Евровидению Пол Джордан заявил, что конкурс переживает "переломный момент". Национальные вещатели Словении, Ирландии, Испании и Нидерландов угрожают бойкотировать конкурс в мае 2026 года, который пройдет в Австрии, если Израилю разрешат участвовать.
Критики участия Израиля выражают обеспокоенность по поводу количества погибших палестинцев в Газе, которое, по данным органов здравоохранения Газы, превысило 70 000.
Война была спровоцирована нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а 251 был взят в заложники.
Если участники не будут убеждены, что новые правила, направленные на защиту нейтралитета и беспристрастности конкурса, являются адекватными, состоится голосование относительно участия, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).
Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер заявил Reuters, что его страна не должна участвовать в Евровидении, если Израиль будет исключен.
"Израиль имеет право участвовать в конкурсе песни Евровидение", – сказал он.
Австрийская телекомпания ORF хочет, чтобы Израиль участвовал в конкурсе.
Израильский общественный вещатель KAN заявил, что готовится к Евровидению в следующем году и вскоре опубликует изменения в процесс отбора представителя. KAN подтвердил, что представит свою позицию относительно возможной дисквалификации на встрече.
- В Евровидении 2025 года победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место. Израиль был на втором месте.
- После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей бросил в ее сторону краску, которая попала в члена съемочной группы конкурса.
