Национальные вещатели рассматривают участие Израиля в Евровидении на фоне угроз бойкота

Представительница Израиля (Фото: Georgios Kefalas/EPA)

Организаторы песенного конкурса Евровидение встретятся в четверг, 4 декабря, чтобы обсудить и, возможно, проголосовать относительно того, может ли Израиль участвовать в следующем году, поскольку некоторые страны угрожают объявить бойкот, если его не исключат из-за войны в Газе. Об этом сообщило агентство Reuters.

На встрече в штаб-квартире Европейского вещательного союза в Женеве будут рассматривать новые правила, направленные на то, чтобы помешать правительствам и третьим сторонам непропорционально продвигать песни с целью влияния на участников голосования, после обвинений в том, что Израиль несправедливо повысил свою позицию на конкурсе этого года.

Израиль, занявший второе место на конкурсе в 2025 году, не ответил на эти обвинения, но часто заявляет, что столкнулся с глобальной клеветнической кампанией.

Эксперт по Евровидению Пол Джордан заявил, что конкурс переживает "переломный момент". Национальные вещатели Словении, Ирландии, Испании и Нидерландов угрожают бойкотировать конкурс в мае 2026 года, который пройдет в Австрии, если Израилю разрешат участвовать.

Критики участия Израиля выражают обеспокоенность по поводу количества погибших палестинцев в Газе, которое, по данным органов здравоохранения Газы, превысило 70 000.

Война была спровоцирована нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а 251 был взят в заложники.

Если участники не будут убеждены, что новые правила, направленные на защиту нейтралитета и беспристрастности конкурса, являются адекватными, состоится голосование относительно участия, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер заявил Reuters, что его страна не должна участвовать в Евровидении, если Израиль будет исключен.

"Израиль имеет право участвовать в конкурсе песни Евровидение", – сказал он.

Австрийская телекомпания ORF хочет, чтобы Израиль участвовал в конкурсе.

Израильский общественный вещатель KAN заявил, что готовится к Евровидению в следующем году и вскоре опубликует изменения в процесс отбора представителя. KAN подтвердил, что представит свою позицию относительно возможной дисквалификации на встрече.

В Евровидении 2025 года победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место. Израиль был на втором месте.

После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей бросил в ее сторону краску, которая попала в члена съемочной группы конкурса.