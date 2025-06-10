Навроцький у телефонній розмові з Трампом запросив його до Польщі

Кароль Навроцький та Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

У вівторок, 10 червня, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це він повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Навроцький назвав розмову з Трампом "хорошою".

Він розповів, що говорив з американським лідером про тісні союзницькі відносини та політичне партнерство.

"Я запросив президента Трампа до Польщі. Я також отримав запрошення зустрітися в Білому домі. Боже, благослови Польщу! Боже, благослови Америку", – написав Навроцький, не розкриваючи інших деталей розмови.

Американський президент наразі не прокоментував розмову з Навроцьким.

Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.… pic.twitter.com/C9zdjiNMAc — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 10, 2025

1 травня 2025 року Трамп зустрівся з Навроцьким в Овальному кабінеті.

Польський публіцист Козубель вважає, що Навроцький озирається на Трампа та його політику, зокрема щодо України.