Навроцький у телефонній розмові з Трампом запросив його до Польщі
Кароль Навроцький та Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

У вівторок, 10 червня, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це він повідомив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Навроцький назвав розмову з Трампом "хорошою".

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Він розповів, що говорив з американським лідером про тісні союзницькі відносини та політичне партнерство.

"Я запросив президента Трампа до Польщі. Я також отримав запрошення зустрітися в Білому домі. Боже, благослови Польщу! Боже, благослови Америку", – написав Навроцький, не розкриваючи інших деталей розмови.

Американський президент наразі не прокоментував розмову з Навроцьким.

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