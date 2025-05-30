Вибори у Польщі. Навроцький озирається на Трампа та його політику – публіцист Козубель

Кароль Навроцький (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький озирається на політику американського президента Дональда Трампа, вважає польський публіцист, кандидат історичних наук Марек Козубель. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту щодо другого туру президентських виборів у Польщі, який відбудеться 1 червня.

Козубель переконаний, що представник консервативної партії Право і справедливість (ПіС) Навроцький озирається на Трампа та його політику, зокрема щодо України. Якщо президент США захоче коштом Києва досягти миру з Росією – той може підтримати.

За кандидата від керівної ліберальної Громадянської коаліції (ГК) Рафала Тшасковського, який змагатиметься за посаду президента разом з Навроцьким, такого не буде, додав Козубель.

1 травня Трамп зустрівся з Навроцьким в Овальному кабінеті.

"Президент Трамп сказав: "Ви переможете". Я сприйняв це як свого роду побажання мені успіху на майбутніх виборах. І після всього цього дня я можу сказати, що американська адміністрація в курсі того, що відбувається у Польщі", – коментував тоді зустріч Навроцький.

9 січня 2025 року Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Згодом в українському МЗС прокоментували цю заяву й зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.

19 травня 2025 року у Польщі підрахували 100% голосів першого туру президентських виборів. Проукраїнський Тшасковський обійшов Навроцького менш як на 2%.

23 травня Туск заявив, що заперечення кандидатом у президенти Польщі Навроцьким можливості вступу України в НАТО є "державною зрадою", адже Україна в Альянсі є частиною фундаментальної безпеки Польщі.