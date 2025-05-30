Вибори у Польщі. Навроцький озирається на Трампа та його політику – публіцист Козубель
Кароль Навроцький (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький озирається на політику американського президента Дональда Трампа, вважає польський публіцист, кандидат історичних наук Марек Козубель. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту щодо другого туру президентських виборів у Польщі, який відбудеться 1 червня.

Козубель переконаний, що представник консервативної партії Право і справедливість (ПіС) Навроцький озирається на Трампа та його політику, зокрема щодо України. Якщо президент США захоче коштом Києва досягти миру з Росією – той може підтримати.

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За кандидата від керівної ліберальної Громадянської коаліції (ГК) Рафала Тшасковського, який змагатиметься за посаду президента разом з Навроцьким, такого не буде, додав Козубель.

1 травня Трамп зустрівся з Навроцьким в Овальному кабінеті.

"Президент Трамп сказав: "Ви переможете". Я сприйняв це як свого роду побажання мені успіху на майбутніх виборах. І після всього цього дня я можу сказати, що американська адміністрація в курсі того, що відбувається у Польщі", – коментував тоді зустріч Навроцький.

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вибориПольщаКароль Навроцький