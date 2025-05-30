Выборы в Польше. Навроцкий оглядывается на Трампа и его политику – публицист Козубель

Кароль Навроцкий (Фото: Darek Delmanowicz/EPA)

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий оглядывается на политику американского президента Дональда Трампа, считает польский публицист, кандидат исторических наук Марек Козубель. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для текста по поводу второго тура президентских выборов в Польше, который состоится 1 июня.

Козубель убежден, что представитель консервативной партии Право и справедливость (ПиС) Навроцкий оглядывается на Трампа и его политику, в частности, в отношении Украины. Если президент США захочет за счет Киева достичь мира с Россией – тот может поддержать.

При кандидате от руководящей либеральной Гражданской коалиции (ГК) Рафала Тшасковского, который сразится за пост президента вместе с Навроцким, такого не будет, добавил Козубель.

1 мая Трамп встретился с Навроцким в Овальном кабинете.

"Президент Трамп сказал: "Вы победите". Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе происходящего в Польше", – комментировал тогда встречу Навроцкий.

9 января 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украины в ЕС и НАТО. Впоследствии в украинском МИД прокомментировали это заявление и отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.

19 мая 2025 года в Польше подсчитали 100% голосов первого тура президентских выборов. Проукраинский Тшасковский обошел Навроцкого менее чем на 2%.

23 мая Туск заявил, что отрицание кандидатом в президенты Польши Навроцким возможности вступления Украины в НАТО являются "государственной изменой", ведь Украина в Альянсе – часть фундаментальной безопасности Польши.