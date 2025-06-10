Навроцкий в телефонном разговоре с Трампом пригласил его в Польшу
Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Во вторник, 10 июня, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Навроцкий назвал разговор с Трампом "хорошим".

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Он рассказал, что говорил с американским лидером о тесных союзнических отношениях и политическом партнерстве.

"Я пригласил президента Трампа в Польшу. Я также получил приглашение встретиться в Белом доме. Боже, благослови Польшу! Боже, благослови Америку", — написал Навроцкий, не раскрывая деталей разговора.

Американский президент пока не прокомментировал разговор с Навроцким.

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