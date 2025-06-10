Навроцкий в телефонном разговоре с Трампом пригласил его в Польшу

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Во вторник, 10 июня, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Навроцкий назвал разговор с Трампом "хорошим".

Он рассказал, что говорил с американским лидером о тесных союзнических отношениях и политическом партнерстве.

"Я пригласил президента Трампа в Польшу. Я также получил приглашение встретиться в Белом доме. Боже, благослови Польшу! Боже, благослови Америку", — написал Навроцкий, не раскрывая деталей разговора.

Американский президент пока не прокомментировал разговор с Навроцким.

Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.… pic.twitter.com/C9zdjiNMAc — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 10, 2025

1 мая 2025 года Трамп встретился с Навроцким в Овальном кабинете.

Польский публицист Козубель считает, что Навроцкий оглядывается на Трампа и его политику, в частности, в отношении Украины.