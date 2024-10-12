NBC: Ізраїль може вдарити по військових та енергетичних об'єктах Ірану

Офіційні особи США кажуть, що Ізраїль ще не вирішив, коли і який удар завдавати по Ірану, але ядерні об'єкти не будуть метою

Солдат армії ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Ізраїль звузив перелік цілей на території Ірану, по яких має намір завдавати ударів у відповідь. Ядерні об'єкти туди не входять, повідомляє NBC із посиланням на інформацію від неназваних американських офіційних осіб.

За словами анонімних співрозмовників, Ізраїль може бити по енергетичній та військовій інфраструктурі Ірану. Наразі немає жодних ознак того, що ізраїльська сторона готує удари по ядерних об'єктах Ірану чи вбивства.

Водночас офіційні особи зі США зазначають, що ЦАХАЛ ще не ухвалив остаточного рішення, як і коли помститися за ракетний обстріл 1 жовтня, але воїни готові вступити в бій, щойно отримають наказ. За словами неназваних співрозмовників зі США та Ізраїлю, обстріл Ірану у відповідь може відбутися під час свята Йом-Кіпур (11-12 жовтня). Ізраїльська сторона розповіла США деякі подробиці про заходи у відповідь, але приховала багато деталей "з міркувань оперативної безпеки", сказали анонімні співрозмовники.

Як передає NBC, офіційні особи США закликають Ізраїль до "пропорційної відповіді" Ірану, зосередившись на військових цілях, але уникаючи нафтових, газових та ядерних об'єктів.