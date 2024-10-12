NBC: Израиль может ударить по военным и энергетическим объектам Ирана

Официальные лица США говорят, что Израиль еще не решил, когда и какой удар наносить по Ирану, но ядерные объекты не будут целью

Солдат армии ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Израиль сузил перечень целей на территории Ирана, по которым намерен наносить ответные удары. Ядерные объекты туда не входят, сообщает NBC со ссылкой на информацию от неназванных американских официальных лиц.

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По словам анонимных собеседников, Израиль может бить по энергетической и военной инфраструктуре Ирана. Сейчас нет никаких признаков того, что израильская сторона готовит удары по ядерным объектам Ирана или убийства.

В то же время официальные лица из США отмечают, что ЦАХАЛ еще не принял окончательного решения, как и когда отомстить за ракетный обстрел 1 октября, но воины готовы вступить в бой, как только получат приказ. По словам неназванных собеседников из США и Израиля, ответный обстрел Ирана может произойти во время праздника Йом-Кипур (11-12 октября). Израильская сторона рассказала США некоторые подробности об ответных мерах, но скрыла многие детали "из соображений оперативной безопасности", сказали анонимные собеседники.

Как передает NBC, официальные лица США призывают Израиль к "пропорциональному ответу" Ирану, сосредоточившись на военных целях, но избегая нефтяных, газовых и ядерных объектов.