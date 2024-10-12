NBC: Израиль может ударить по военным и энергетическим объектам Ирана
Израиль сузил перечень целей на территории Ирана, по которым намерен наносить ответные удары. Ядерные объекты туда не входят, сообщает NBC со ссылкой на информацию от неназванных американских официальных лиц.
По словам анонимных собеседников, Израиль может бить по энергетической и военной инфраструктуре Ирана. Сейчас нет никаких признаков того, что израильская сторона готовит удары по ядерным объектам Ирана или убийства.
В то же время официальные лица из США отмечают, что ЦАХАЛ еще не принял окончательного решения, как и когда отомстить за ракетный обстрел 1 октября, но воины готовы вступить в бой, как только получат приказ. По словам неназванных собеседников из США и Израиля, ответный обстрел Ирана может произойти во время праздника Йом-Кипур (11-12 октября). Израильская сторона рассказала США некоторые подробности об ответных мерах, но скрыла многие детали "из соображений оперативной безопасности", сказали анонимные собеседники.
Как передает NBC, официальные лица США призывают Израиль к "пропорциональному ответу" Ирану, сосредоточившись на военных целях, но избегая нефтяных, газовых и ядерных объектов.
- 1 октября Иран выпустил 180 ракет по Израилю. Часть ударов пришлась по центру страны, остальные – на юг. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
- 2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".
- 3 октября Financial Times заявило, что в США опасаются "решительного ответа" от Ирана в случае атаки на ядерные объекты.
- 4 октября верховный лидер Ирана заявил, что страна не отступит от Израиля. Он также призвал другие организации бить по Израилю и назвал это "услугой всему региону и, возможно, всему человечеству".
- 8 октября CNN сообщило, что США не настаивают на прекращении огня на Ближнем Востоке после отказа Израиля.