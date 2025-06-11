Нелегальні мігранти в США могли б стати виборцями демократів – професор Дубовик

Протести в Лос-Анджелесі (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Жорсткі облави на нелегальних мігрантів, їх масові депортації, спрямування Нацгвардії і морпіхів в Каліфорнію для придушення протестів потрібні президенту США Дональду Трампу, щоб підтримувати рейтинг. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик.

Спрямування Нацгвардії пов'язане з майбутніми виборами до Конгресу, наголосив Дубовик.

Трамп і його соратники вважають, що нелегали з часом отримують громадянство США і голосуватимуть за демократів, тому хочуть, щоб їх було менше, зазначив він.

3 листопада 2026-го у США обиратимуть усіх 435 конгресменів у Палаті представників, 33 зі 100 сенаторів, 34 з 50 губернаторів.

"Трамп сприймає Каліфорнію як бастіон демократів. Йому важливо показати, що він головний у владі по всій країні", – сказав Дубовик.

Він наголосив, що боротьба проти мігрантів – політичний козир Трампа. І більшість американців досі підтримують ідею, що слід хапати й депортувати нелегалів.

"Трамп невдоволений замалими, на його думку, темпами депортацій. Тож маємо, що маємо", – зазначив Дубовик.

Професор констатував, що демократи своєю чергою опонують, посилаючись на права людини та "свавілля" Трампа, тим паче, що у Штатів є великі повноваження, в які не може втручатися Білий дім.

"Стан економіки теж впливає на сприйняття депортацій. З нею все складно – інфляція зростає, люди бояться наслідків від великих мит Трампа. У зовнішній політиці проривів немає: "Куди не глянь – у Трампа проблеми", – додав він.