Нелегальные мигранты в США могли бы стать избирателями демократов – профессор Дубовик

Протесты в Лос-Анджелесе (Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER)

Жесткие облавы на нелегальных мигрантов, их массовые депортации, отправка Нацгвардии и морпехов в Калифорнию для подавления протестов нужны президенту США Дональду Трампу, чтобы поддерживать рейтинг. Такое мнение высказал в комментарии LIGA.net гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик.

Отправка Нацгвардии связана с предстоящими выборами в Конгресс, отметил Дубовик.

Трамп и его соратники считают, что нелегалы со временем получают гражданство США и будут голосовать за демократов, поэтому хотят, чтобы их было меньше, отметил он.

3 ноября 2026 года в США будут выбирать всех 435 конгрессменов в Палате представителей, 33 из 100 сенаторов, 34 из 50 губернаторов.

"Трамп воспринимает Калифорнию как бастион демократов. Ему важно показать, что он главный во власти по всей стране", – сказал Дубовик.

Он подчеркнул, что борьба против мигрантов – политический козырь Трампа. И большинство американцев до сих пор поддерживают идею, что нужно хватать и депортировать нелегалов.

"Трамп недоволен слишком малыми, по его мнению, темпами депортаций. Так что имеем, что имеем", – отметил Дубовик.

Профессор констатировал, что демократы в свою очередь оппонируют, ссылаясь на права человека и "произвол" Трампа, тем более, что у Штатов есть большие полномочия, в которые не может вмешиваться Белый дом.

"Состояние экономики тоже влияет на восприятие депортаций. С ней все сложно – инфляция растет, люди боятся последствий от больших пошлин Трампа. Во внешней политике прорывов нет: "Куда ни глянь – у Трампа проблемы", – добавил он.