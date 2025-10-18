No Kings. У США проходять мітинги проти політики Трампа – відео

На 18 жовтня у США заплановано близько 2600 акцій проти політики чинного президента

Акція протесту (Фото: John G. Mabanglo/EPA)

У суботу, 18 жовтня, у США та за кордоном відбудеться близько 2600 різних акцій проти політики президента Штатів Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters.

Протести "Без королів" – це масова мобілізація проти політики Трампа у сфері імміграції, освіти та безпеки, яка, за словами організаторів, підштовхує країну до автократії.

Протести – як масштабні, так і нечисленні, у містах, передмістях та невеликих містечках по всій території США – відбуваються слідом за масовими демонстраціями у червні та відображають розчарування противників програми, яку Трамп почав втілювати у життя з безпрецедентною швидкістю з моменту свого вступу на посаду у січні.

Суботні мітинги розпочалися за межами США: кілька сотень протестувальників зібралися біля американського посольства в Лондоні, а ще близько сотні провели демонстрації у Мадриді та Барселоні.

На ранок суботи в Північній Вірджинії багато протестувальників йшли естакадами через дороги, що ведуть до Вашингтона, а кілька сотень людей зібралися в кільці біля Арлінгтонського національного цвинтаря, недалеко від того місця, де Трамп розглядає можливість будівництва арки через міст від Меморіалу Лінкольна.

"Немає нічого більш американського, ніж заявити: "У нас немає королів" і скористатися своїм правом на мирний протест", – заявила Лія Грінберг, співзасновниця прогресивної організації Indivisible, яка є головним організатором акції.

Вона додала, що в організації суботніх маршів взяло участь понад 300 громадських організацій.

Трамп дуже мало говорив про суботні протести. Але в інтерв'ю Fox Business, яке вийшло в ефір у п'ятницю, він сказав: "Вони називають мене королем – я не король".

Медіа пише, що протестні акції вже розпочалися в Нью-Йорку, Вашингтоні та Чикаго. Очікується, що демонстранти у столиці США пройдуть маршем Пенсільванія-авеню в суботу з полудня. Виступлять сенатор-демократ Берні Сандерс та інші.

HAPPENING NOW: No Kings Day is officially underway! Hundreds have gathered outside the US embassy in London for a protest against the fascist Trump regime (Video: bruceh2299) pic.twitter.com/GDZjBVfMVy — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 18, 2025

No Kings in Times Square NYC! Millions of people across the country are showing up to give Donald Trump the middle finger. This is awesome. pic.twitter.com/MvSIgopUBR — Harry Sisson (@harryjsisson) October 18, 2025