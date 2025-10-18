No Kings. В США проходят митинги против политики Трампа – видео

На 18 октября в США запланировано около 2600 акций против политики действующего президента

Акция протеста (Фото: John G. Mabanglo/EPA)

В субботу, 18 октября, в США и за рубежом состоится около 2600 различных акций против политики президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Протесты "Без королей" – это массовая мобилизация против политики Трампа в сфере иммиграции, образования и безопасности, которая, по словам организаторов, подталкивает страну к автократии.

Протесты – как масштабные, так и немногочисленные, в городах, пригородах и небольших городках по всей территории США – происходят вслед за массовыми демонстрациями в июне и отражают разочарование противников программы, которую Трамп начал воплощать в жизнь с беспрецедентной скоростью с момента своего вступления в должность в январе.

Субботние митинги начались за пределами США: несколько сотен протестующих собрались возле американского посольства в Лондоне, а еще около сотни провели демонстрации в Мадриде и Барселоне.

На утро субботы в Северной Вирджинии многие протестующие шли по эстакадам через дороги, ведущие в Вашингтон, а несколько сотен человек собрались в кольце возле Арлингтонского национального кладбища, недалеко от того места, где Трамп рассматривает возможность строительства арки через мост от Мемориала Линкольна.

"Нет ничего более американского, чем заявить: "У нас нет королей" и воспользоваться своим правом на мирный протест", – заявила Лия Гринберг, соучредитель прогрессивной организации Indivisible, которая является главным организатором акции.

Она добавила, что в организации субботних маршей приняло участие более 300 общественных организаций.

Трамп очень мало говорил о субботних протестах. Но в интервью Fox Business, которое вышло в эфир в пятницу, он сказал: "Они называют меня королем – я не король".

Медиа пишет, что протестные акции уже начались в Нью-Йорке, Вашингтоне и Чикаго. Ожидается, что демонстранты в столице США пройдут маршем по Пенсильвания-авеню в субботу с полудня. Выступят сенатор-демократ Берни Сандерс и другие.

ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС: День без королей официально начался! Сотни людей собрались у посольства США в Лондоне на акцию протеста против фашистского режима Трампа (Видео: bruceh2299) pic.twitter.com/GDZjBVfMVy - Марко Фостер (@MarcoFoster_) 18 октября 2025 г

Никаких королей на Таймс-сквер в Нью-Йорке! Миллионы людей по всей стране выходят, чтобы дать Дональду Трампу средний палец. Это потрясающе. pic.twitter.com/MvSIgopUBR - Гарри Сиссон (@harryjsisson) 18 октября 2025 г