NYT розповіла, як провів останні хвилини екіпаж приреченого батискафа "Титан"

Люди на борту приреченого глибоководного апарата "Титан" вирушили в подорож на дно Атлантичного океану з музикою на мобільних телефонах і в повній темряві заради економії електроенергії. Про це пише The New York Times з посиланням на розповідь Крістін Давуд, дружину і матір загиблих у батискафі бізнесмена та їхнього сина.

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За кілька днів до загибелі дайвери відвідали збори з безпеки та презентації на борту корабля-бази "Полярний принц".

Як пише NYT, туристам рекомендували дієту з низьким вмістом "шлаків" за день до занурення та відмовитися від кави вранці у день занурення. Також директор OceanGate Стоктон Раш радив товсті шкарпетки та шапочку, бо на глибині холодно, і постаратися не замочити ноги через конденсат, який збирається на підлозі.

Крістін Давуд сказала, що дайверам видали костюми OceanGate, штани, які не промокають, таку саму помаранчеву куртку, черевики, рятувальні жилети та шоломи.

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"Не очікуйте побачити щось через ілюмінатор або зовнішні камери на шляху вниз, тому що прожектори будуть вимкнені, щоб заощадити заряд батареї для епічного туру дном океану – хоча є шанс миттю побачити біолюмінесцентні істоти. Тоді створюється відчуття падіння крізь зірки", – цитує видання його поради.

Тьмяне світло всередині капсули було вимкнене з тієї самої причини, і єдине світіння походило від екранів комп'ютерів і ручок, що світяться і використовуються для відстеження спуску на швидкості 25 м/с на паперових графіках.

Раш також порадив попутникам залити "деякі з ваших улюблених пісень у телефон, щоб відтворити потім на Bluetooth-динаміці": "Але, будь ласка, додав він, ніякого кантрі".

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Зв'язок з "Титаном" зник через 1 годину 45 хвилин після початку занурення. Через чотири дні Берегова охорона оголосила, що виявлено уламки апарата – приблизно за 487 метрів від "Титаніка" на глибині близько 3800 м. Офіційна версія загибелі – імплозія батискафа: моментальне здавлювання капсули під тиском товщі води. Смерть настає миттєво.

На борту були:

→ 48-річний Шахзада Давуд, британо-пакистанський бізнесмен з однієї з найбагатших родин Пакистану, віцеголова Engro Corporation;

→ 19-річний Сулеман Давуд, студент Стратклайдського університету;

→ 77-річний Поль-Анрі Наржеоле, французький вчений та світовий авторитет у галузі "Титаніка", який 38-й раз занурювався до уламків;

→ 58-річний Хеміш Хардінг, керівник британської авіакомпанії;

→ 61-річний Стоктон Раш, засновник та виконавчий директор оператора батискафа OceanGate.

За даними ВМС США, акустична система для виявлення ворожих підводних човнів зафіксувала підводний вибух за кілька годин після занурення батискафа.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, за її даними, п'ятеро людей, які перебували на борту "Титану", загинули.

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