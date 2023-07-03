NYT рассказала, как провел последние минуты экипаж обреченного батискафа "Титан"

Люди на борту обреченного глубоководного спускаемого аппарата "Титан" отправились в путешествие на дно Атлантического океана с музыкой на мобильных телефонах и в полной темноте ради экономии электроэнергии. Об этом пишет The New York Times cо ссылкой на рассказ Кристин Давуд, жену и мать погибших в батискафе бизнесмена и их сына.

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За несколько дней до гибели дайверы посетили собрание по безопасности и презентации на борту корабля-базы "Полярный принц".

Как пишет NYT, туристам рекомендовали диету с низким содержанием "шлаков" за день до погружения и отказаться от кофе утром в день погружения. Также директор OceanGate Стоктон Раш советовал толстые носки и шапочку, потому что на глубине холодно, и постараться не замочить ноги из-за конденсата, который собирается на полу.

Кристин Давуд сказала, что дайверам выдали костюмы OceanGate, непромокаемые брюки, оранжевую непромокаемую куртку, ботинки со стальными носками, спасательные жилеты и шлемы.

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"Не ожидайте увидеть что-либо через иллюминатор или внешние камеры на пути вниз, потому что прожекторы будут выключены, чтобы сэкономить заряд батареи для эпического тура по дну океана — хотя есть шанс мельком увидеть биолюминесцентных существ. Тогда создается ощущение падения сквозь звезды", – цитирует издание его советы.

Тусклый свет внутри капсулы был выключен по той же причине, и единственное свечение исходило от экранов компьютеров и светящихся ручек, используемых для отслеживания спуска на скорости 25 м/с на бумажных графиках.

Раш также посоветовал попутчикам залить "некоторые из ваших любимых песен в телефон, чтобы воспроизвести затем на Bluetooth-динамике": "Но, пожалуйста, добавил он, никакого кантри".

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Связь с "Титаном" пропала через 1 час 45 минут после начала погружения. Четыре дня спустя Береговая охрана объявила, что обнаружены обломки аппарата – примерно в 487 метрах от "Титаника" на глубине около 3800 м. Официальная версия гибели – имплозия батискафа: моментальное сдавливание капсулы под давлением толщи воды. Смерть наступает мгновенно.

На борту были:

→ 48-летний Шахзада Давуд, британо-пакистанский бизнесмен из одной из самых богатых семей Пакистана, вице-председатель Engro Corporation;

→ 19-летний Сулеман Давуд, студент Стратклайдского университета;

→ 77-летний Поль-Анри Наржеоле, французский ученый и мировой авторитет в области "Титаника", который 38-й раз погружался к обломкам;

→ 58-летний Хэмиш Хардинг, руководитель британской авиакомпании;

→ 61-летний Стоктон Раш, основатель и исполнительный директор оператора батискафа OceanGate.

По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа.

22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту "Титана", погибли.

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