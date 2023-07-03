NYT рассказала, как провел последние минуты экипаж обреченного батискафа "Титан"
Люди на борту обреченного глубоководного спускаемого аппарата "Титан" отправились в путешествие на дно Атлантического океана с музыкой на мобильных телефонах и в полной темноте ради экономии электроэнергии. Об этом пишет The New York Times cо ссылкой на рассказ Кристин Давуд, жену и мать погибших в батискафе бизнесмена и их сына.
За несколько дней до гибели дайверы посетили собрание по безопасности и презентации на борту корабля-базы "Полярный принц".
Как пишет NYT, туристам рекомендовали диету с низким содержанием "шлаков" за день до погружения и отказаться от кофе утром в день погружения. Также директор OceanGate Стоктон Раш советовал толстые носки и шапочку, потому что на глубине холодно, и постараться не замочить ноги из-за конденсата, который собирается на полу.
Кристин Давуд сказала, что дайверам выдали костюмы OceanGate, непромокаемые брюки, оранжевую непромокаемую куртку, ботинки со стальными носками, спасательные жилеты и шлемы.
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"Не ожидайте увидеть что-либо через иллюминатор или внешние камеры на пути вниз, потому что прожекторы будут выключены, чтобы сэкономить заряд батареи для эпического тура по дну океана — хотя есть шанс мельком увидеть биолюминесцентных существ. Тогда создается ощущение падения сквозь звезды", – цитирует издание его советы.
Тусклый свет внутри капсулы был выключен по той же причине, и единственное свечение исходило от экранов компьютеров и светящихся ручек, используемых для отслеживания спуска на скорости 25 м/с на бумажных графиках.
Раш также посоветовал попутчикам залить "некоторые из ваших любимых песен в телефон, чтобы воспроизвести затем на Bluetooth-динамике": "Но, пожалуйста, добавил он, никакого кантри".
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Связь с "Титаном" пропала через 1 час 45 минут после начала погружения. Четыре дня спустя Береговая охрана объявила, что обнаружены обломки аппарата – примерно в 487 метрах от "Титаника" на глубине около 3800 м. Официальная версия гибели – имплозия батискафа: моментальное сдавливание капсулы под давлением толщи воды. Смерть наступает мгновенно.
На борту были:
→ 48-летний Шахзада Давуд, британо-пакистанский бизнесмен из одной из самых богатых семей Пакистана, вице-председатель Engro Corporation;
→ 19-летний Сулеман Давуд, студент Стратклайдского университета;
→ 77-летний Поль-Анри Наржеоле, французский ученый и мировой авторитет в области "Титаника", который 38-й раз погружался к обломкам;
→ 58-летний Хэмиш Хардинг, руководитель британской авиакомпании;
→ 61-летний Стоктон Раш, основатель и исполнительный директор оператора батискафа OceanGate.
- По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа.
- 22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту "Титана", погибли.
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