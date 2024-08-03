NYT: В Ірані арештували десятки людей після вбивства лідера ХАМАС Ганії

Ісмаїл Ганія (Фото: Osamah Yahya/EPA)

В Ірані арештували близько 20 людей після вбивства глави політбюро палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на двох неназваних співрозмовників серед іранських посадовців.

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Вони розповіли, що серед арештованих – офіцери розвідки, військові посадовці й співробітники військового пансіонату в Тегерані, де було вбито лідера ХАМАС.

У матеріалі йдеться, що жорстка реакція на вбивство Ганії свідчить про те, наскільки це був серйозний провал безпеки для керівництва Ірану, оскільки це сталося в комплексі в Тегерані, що суворо охороняється.

"Уявлення про те, що Іран не може захистити ні себе, ні своїх ключових союзників, може бути фатальним для іранського режиму, оскільки воно фактично сигналізує його ворогам, що якщо вони не зможуть повалити Ісламську Республіку, вони можуть обезголовити її", – заявив у коментарі NYT директор Міжнародної кризової групи з Ірану Алі Ваез.

Видання The Telegraph писало, що Ганія загинув у Тегерані від вибухового пристрою, який заклали іранські силовики, завербовані спецслужбами Ізраїлю. Співрозмовники розповіли, що оперативники втекли з країни після того, як замінували будівлю. Уночі 31 липня з-за кордону вони підірвали вибухівку в кімнаті, де перебував Ганія.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

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