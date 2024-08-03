NYT: В Иране арестовали десятки человек после убийства лидера ХАМАС Хании

Исмаил Хания (Фото: Osamah Yahya/EPA)

В Иране арестовали около 20 человек после убийства главы политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на двух неназванных собеседников среди иранских чиновников.

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Они рассказали, что среди арестованных – офицеры разведки, военные чиновники и сотрудники военного пансионата в Тегеране, где был убит лидер ХАМАС.

В материале говорится, что жесткая реакция на убийство Хании свидетельствует о том, насколько это был серьезный провал безопасности для руководства Ирана, поскольку это произошло в строго охраняемом комплексе в Тегеране.

"Представление о том, что Иран не может защитить ни себя, ни своих ключевых союзников, может быть роковым для иранского режима, поскольку оно фактически сигнализирует его врагам, что если они не смогут свергнуть Исламскую Республику, они могут обезглавить ее", — заявил в комментарии NYT директор Международной кризисной группы по Ирану Али Ваез.

Издание The Telegraph писало, что Хания погиб в Тегеране от взрывного устройства, которое заложили иранские силовики, завербованные спецслужбами Израиля. Собеседники рассказали, что оперативники скрылись из страны после того, как заминировали здание. Ночью 31 июля из-за границы они взорвали взрывчатку в комнате, где находился Хания.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

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