США думают над развертыванием в Израиле дополнительных сил из-за угроз Ирана

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министр обороны США решает, "какие конкретные подразделения и средства" нужно направить в регион

Война на Ближнем Востоке (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

США могут разместить в Израиле "дополнительные подразделения с дополнительными средствами" в ответ на угрозы Ирана отомстить за убийство главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Гании. Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает Голос Америки.

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Она сообщила, что президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин "тесно обсуждают этот вопрос". Глава Пентагона решает, "какие конкретные подразделения и средства" нужно направить в регион.

"У меня нет точного графика, когда это решение будет принято. Но это было обязательством, которое президент повторил премьер-министру Нетаньяху во время вчерашнего разговора. И министр Остин повторил это сегодня утром во время разговора с министром Галантом", – сказала Сингх.

Ранее американская газета The New York Times писала, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток. В материале говорилось, что вопрос количества авиации еще не решен.

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в городе Мадждаль-Шамс. В результате удара погибли более 10 человек, еще 30 получили ранения.

30 июля Израиль нанес удар по Ливану. В результате атаки погиб командир Хезболлы Фуад Шукр.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Гания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

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