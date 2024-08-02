США думають над розгортанням в Ізраїлі додаткових сил через погрози Ірану

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міністр оборони США наразі вирішує, "які конкретні підрозділи та засоби" потрібно направити в регіон

Війна на Близькому Сході (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

США можуть розмістити в Ізраїлі "додаткові підрозділи з додатковими засобами" у відповідь на погрози Ірану помститися за вбивство глави політбюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Вона повідомила, що президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін "тісно обговорюють це питання". Глава Пентагону наразі вирішує, "які конкретні підрозділи та засоби" потрібно направити в регіон.

"У мене немає точного графіка, коли це рішення буде ухвалене. Але це було зобов’язанням, яке президент повторив прем’єр-міністру Нетаньягу під час учорашньої розмови. І міністр Остін повторив це сьогодні вранці під час розмови з міністром Ґалантом", – сказала Сінгх.

Раніше американська газета The New York Times писала, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід. У матеріалі йшлося, що питання кількості авіації ще не вирішено.

Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.

30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

Читайте також: Загострення на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації українцям в Ізраїлі та Лівані