США думають над розгортанням в Ізраїлі додаткових сил через погрози Ірану
США можуть розмістити в Ізраїлі "додаткові підрозділи з додатковими засобами" у відповідь на погрози Ірану помститися за вбивство глави політбюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.
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Вона повідомила, що президент США Джо Байден і міністр оборони Ллойд Остін "тісно обговорюють це питання". Глава Пентагону наразі вирішує, "які конкретні підрозділи та засоби" потрібно направити в регіон.
"У мене немає точного графіка, коли це рішення буде ухвалене. Але це було зобов’язанням, яке президент повторив прем’єр-міністру Нетаньягу під час учорашньої розмови. І міністр Остін повторив це сьогодні вранці під час розмови з міністром Ґалантом", – сказала Сінгх.
Раніше американська газета The New York Times писала, що США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід. У матеріалі йшлося, що питання кількості авіації ще не вирішено.
- Увечері 27 липня в Ізраїлі заявили про ракетну атаку ліванським угрупованням Хезболла футбольного поля в місті Мадждаль-Шамс. Унаслідок удару загинули понад 10 людей, ще 30 отримали поранення.
- 30 липня Ізраїль завдав удару по Лівану. Унаслідок атаки загинув командир Хезболли Фуад Шукр.
- 31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.
- Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
- Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.
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